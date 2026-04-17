Калининградцы рассказали, в каких видах благотворительности чаще всего принимают участие

Волонтёрство в Калининграде пока остаётся скорее идеей, чем массовой практикой. Многие из тех, кто поддерживает благотворительность как концепт, не участвуют в ней напрямую. Это видно по результатам анонимного опроса, в котором приняли участие подписчики «Клопс».

Большинство респондентов (41%) признались, что сами не участвуют в добровольческих акциях, хотя в целом одобряют их. Ещё 17% прямо говорят, что благотворительность им неинтересна.

Однако многие всё же находят способы делать добрые дела, причём чаще всего речь идёт о бытовой помощи. Так, 27% респондентов жертвуют на благотворительность вещи: одежду, игрушки, корм для животных. Это самый распространённый тип вовлечённости, не требующий много времени и особых затрат.

Финансово поддерживают волонтёрские инициативы 11% опрошенных. Ещё столько же помогают с распространением информации в социальных сетях.

Регулярное или более системное участие пока остаётся уделом отдельных активистов. 5% участников опроса сообщили, что подрабатывают в волонтёрских центрах или участвуют в субботниках, ещё 5% занимаются донорством.

Лишь 2% респондентов имеют опыт организации благотворительных акций. Столько же работают с волонтёрами как специалисты.