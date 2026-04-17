Калининградские художники откроют выставку с портретами бездомных собак, чтобы помочь им найти новых хозяев

В эти выходные в Калининграде откроется благотворительная выставка «Собачий вой»6+. Художники — каждый в своём стиле — изобразили питомцев из приюта «Надежда на жизнь», чтобы помочь им найти новых хозяев. Подробности «Клопс» рассказал Николай Порчин, один из организаторов проекта.

Проект объединил семь калининградских авторов: Александра Карепанова, Анастасию Узнер, Николая Порчина, Ивана Евтушенко (Nak!) и Евгения Малышева (Jön), Афанасия Стручкова и Софию Сергееву. Каждая картина — результат их личного знакомства с собакой.

«Мы с ребятами объединённо поехали в приют, где каждый взял на прогулку собаку: выбирали из тех, что долго не берут», — рассказывает Порчин. — Задачей была попытка в своём стиле передать в работе самобытность и характер каждого песёля».

Художники не просто познакомились со своими «моделями», но и помогли их выгулять. А заодно собрали фото- и видеоматериал, на который потом опирались.