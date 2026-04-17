Первый концерт Чайковского, Второй концерт Рахманинова, танцы Адыгеи: продолжается фестиваль «Русская музыка на Балтике»

В Калининградской филармонии проходит Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике». В афише — яркие программы с участием известных российских и зарубежных музыкантов, а также уникальные коллективы, впервые выступающие в регионе.

«Музыкальная сборная России» (6+)

18 апреля, суббота, 18:00

Этот фестивальный вечер — симфонический концерт с участием звёзд Санкт-Петербургского Дома музыки (художественный руководитель — народный артист России Сергей Ролдугин) и Камерного оркестра вместе с музыкантами Концертного духового оркестра под управлением Елены Толкачёвой. Это событие обещает стать праздником русской музыки, где классика зазвучит в новом свете.

В первой части вечера оркестр исполнит яркие жемчужины репертуара: «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина» Мусоргского, Ноктюрн и Пеццо каприччиозо Чайковского, Вокализ и Восточный танец Рахманинова, а также «Песнь менестреля» Глазунова — все в переложениях для виолончели с оркестром. Солист — лауреат XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского, ярчайший представитель молодого поколения российских виолончелистов Василий Степанов, чьё мастерство добавит глубины этим произведениям.

Второе отделение станет кульминацией: пианистка Елизавета Ключерёва представит легендарный Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского — истинный символ русского музыкального гения. Написанный в 1874–1875 годах в период творческого кризиса композитора, этот концерт родился из импровизации Чайковского за фортепиано и принес автору мировую славу, а сегодня он остаётся вершиной романтической фортепианной музыки — мощный, страстный, полный русской души. Не случайно это произведение обязательно для всех пианистов на Международном конкурсе имени П.И. Чайковского, самом престижном испытании для виртуозов планеты. Здесь каждый аккорд — это история триумфа, эмоций и неукротимого духа.