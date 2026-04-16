Мистический бал, философская притча и джазовые вечера: 10 событий Театра Николая Захарова в апреле и мае

В апреле и мае в афише Театра Николая Захарова соседствуют классика, иммерсивные форматы и музыкальные вечера. Рассказываем, какие спектакли и концерты ждут зрителей. 1. «Маленький принц» 18 апреля, 12:00 и 17 мая, 12:00 Бережная и трогательная постановка знаменитой притчи о мальчике, путешествующем по разным мирам. Дети увидят здесь увлекательное приключение, а взрослые — глубокую мудрость афористичного текста. Николай Захаров представил собственную интерпретацию бессмертной сказки, где каждый сможет найти личные смыслы. Это путешествие к звёздам и повод вспомнить, что самое важное часто бывает невидимым для глаз.

2. «Мастер и Маргарита. Бал» 19 апреля, 17:00 Для зрителей подготовили четыре разных маршрута: от бара с дегустацией напитков в компании Фагота и Бегемота до территории Воланда, где он рассуждает о человеческих пороках. Каждый сможет стать свидетелем колдовского обряда в бассейне и оказаться в магической гримёрной. «Невероятные пластические этюды в хореографии Ильи Чепелева и мощный рок-экстрим вокал Юлии Галдикайте будут сопровождать главный акт мистической постановки», — рассказывают создатели.

3. Джаз клуб NZ при свечах. Джаз. Вокал. Танцпол 24 апреля, 19:00 В этот вечер для гостей сыграют и споют настоящие романтики и профессионалы своего дела, любимцы публики — Илья Пищенко и его замечательные музыканты. «Весна уверенно вступает в свои права, а вместе с ней приходит время любви, тепла и обновления. Мы приглашаем вас согреться в первых тёплых лучах солнца, оттаять и расцвести вместе с музыкой!» — пишут организаторы. Илья Пищенко — калининградский и петербургский джазовый музыкант, мультиинструменталист, композитор, чьи произведения звучат в спектаклях и на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Таллина и Калининграда, идейный вдохновитель и руководитель джаз-клуба NZ.

4. «Скорый из Синаи» 25 апреля, 18:00 «Идеальная комедия для настоящих романтиков. Красивая история неожиданной любви по одноимённой пьесе Михаила Себастиана. Сложный выбор и для героини, и для многих женщин в наше время. Песочные часы чувств переворачиваются в пользу каждого из мужчин на протяжении всего спектакля», — следует из фабулы.

5. «Всё отдам за вашего мужа» 11 мая, 17:00 Жена готовит праздничный ужин для супруга, чтобы отметить двадцать лет совместной жизни. Внезапно на пороге появляется гостья, которая нарушает семейную идиллию. «Одновременно лёгкая и светлая история о превратностях любви и семейной жизни», — пишут в анонсе.

6. «Князь» 16 мая, 18:00 В центре — князь Мышкин, фигура хрупкая и в то же время пророческая, невольно втянутая в трагический узел страстей и соперничества. Его слово и молчание становятся зеркалом для окружающих, а каждая сцена — напоминанием об уязвимости человеческой души.



Режиссёр включён в ткань повествования: он способен вмешаться в любую минуту и изменить ход действия, а зрители становятся свидетелями и соучастниками рождения драмы.

7. «Эдит Пиаф. На Балу удачи» 16 мая, 19:00 История великой французской певицы предстаёт на сцене как откровенный рассказ о её пути — от хрупкого «маленького воробышка» до символа целой эпохи. Постановка соединяет живую музыку, вокал и пластические зарисовки, создавая образ женщины, в чьей жизни переплелись боль и радость, утраты и победы. Режиссёр Николай Захаров предлагает публике увидеть удивительную двойственность артистки: робкую и уязвимую в жизни, но безукоризненную в творчестве. Этот образ раскрывают сразу две исполнительницы: драматическая актриса и вокалистка. «Моя жизнь была отвратительной, это правда. Но моя жизнь была и восхитительной. Потому что я любила, прежде всего, её». «Я ни о чём не жалею», — говорила Эдит Пиаф на закате своей жизни.

8. «Турбулентность» 22 мая, 19:00 История о любовных приключениях молодого парижского ловеласа и трёх очаровательных стюардесс. Избранницы летают на разных авиалиниях, а изобретательный жених вынужден подстраивать свою жизнь под расписание всех невест. Когда эмоции переполняют героев, они переходят на пластические этюды. Яркие, абсолютно полярные женские и мужские образы дополняют жаркий клубок казусов и интриг.

9. «Фуршет для придурка» 23 мая, 18:00 Раз в неделю богатый издатель устраивает ужин, на который один из участников должен привести с собой «полного придурка». Тот, чей идиот окажется самым убедительным, выигрывает приз. Когда очередь пригласить гостя дошла до главного героя, тот очень обрадовался: накануне мужчина как раз познакомился с подходящим кандидатом. Однако фуршет оборачивается вовсе не так, как планировал хозяин.

10. Джаз клуб NZ при свечах. Провожаем весну 24 мая, 18:00 «Для вас играют и поют настоящие романтики и профессионалы своего дела, любимцы публики — Илья Пищенко и его замечательные музыканты. Провожаем весну, встречаем время любви, тепла и танцев под открытым небом!» — приглашают организаторы на концерт.