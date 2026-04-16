«Самое ценное — поддержка людей»: певица из Калининграда стала звездой в сети и получила приглашение от зарубежного лейбла

Трек GIVE ME калининградской певицы El Sherline набрал сотни тысяч прослушиваний в сети. Артистке уже предлагают сотрудничество крупные лейблы, в том числе иностранные. «Клопс» поговорил с исполнительницей о её главном хите, славе и дальнейших планах.
История успеха
Успех GIVE ME, по словам артистки, в хорошем смысле её шокировал. Сейчас у песни больше 150 тысяч прослушиваний только на музыкальных платформах — а если учитывать TikTok, общий объём уже перевалил за 300 тысяч. Помогли алгоритмы: когда трек понравился пользователям «Яндекс Музыки», сервис стал чаще его рекомендовать. Это, по словам певицы, позволило с ним познакомиться большей части новых слушателей.
Аудитория калининградской артистки внезапно выросла до 2,5 тысяч человек. Число её подписчиков в TikTok скакнуло от 185 до тысячи всего за считанные недели. «Пользователи уже создали более 100 публикаций под мой звук GIVE ME, а самые популярные ролики набрали свыше 65 000 просмотров», — поделилась она.
Певица признаётся, что не ожидала такой реакции на своё короткое видео, но именно оно запустило цепную реакцию: комментарии, репосты и выход на новую аудиторию.
«Самое ценное в этой истории — поддержка людей. Я всегда была очень самокритична к своему вокалу, но когда получила столько тепла и комплиментов от незнакомых людей со всего мира, я поняла: я на правильном пути», — говорит El Sherline.
Один из пятнадцати
Не стоит думать, что GIVE ME — одиночный релиз, который «вытрелил» случайно. Певица подчёркивает: за этим стоит долгая и трудная работа.
El Sherline пишет и продюсирует музыку в небольшой домашней студии. Именно там в течение прошлого года шла работа над её альбомом из 15 треков. «Это целая вселенная, в которой я затрагиваю важные темы для моего поколения (Gen Z), используя элементы сатиры и дарк-попа, R&B, инди-попа и хип хопа», — рассказывает певица.
Песня GIVE ME получила отдельную судьбу того, как певица попала в проект поддержки молодых музыкантов «ВЗВуке». Именно там у неё появилась возможность записать материал с живыми инструментами.
«Процесс был интенсивным: мы могли записывать вокал по шесть часов без перерыва, а затем днями сидеть в студии, докручивая аранжировку и добиваясь нужной атмосферы, — вспоминает артистка. — Я перфекционист, мне всегда хочется сделать лучше».
Сейчас альбом полностью готов, но композиции из него артистка планирует сначала выпускать по одной. El Shirline надеется, что такая стратегия поможет её нарастить аудиторию — а значит, познакомить со своим творчеством больше людей.
Зарубежные планы
Калининградке уже начали поступать предложения от лейблов — как российских, так и иностранных. «Я стараюсь принимать решения хладнокровно, — говорит она. — Моя музыка написана на английском, и я изначально создаю её с прицелом на глобальный рынок.
Моя цель — продвижение по всему миру, поэтому приоритетом для меня является сотрудничество именно с западным лейблом».
Подходящее предложение уже поступило, но название студии артистка пока не раскрывает — говорит только, что команда из из Лос-Анжелеса. По словам El Shirline, она мечтала работать именно с этим лейблом около трёх лет — и вот, продюсеры высоко оценили концепцию её будущего альбома и готовы к сотрудничеству.
«Дальнейшие планы просты: подписание контракта, релиз альбома и глобальное продвижение», — заключает артистка.
