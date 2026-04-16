«Самое ценное — поддержка людей»: певица из Калининграда стала звездой в сети и получила приглашение от зарубежного лейбла

Трек GIVE ME калининградской певицы El Sherline набрал сотни тысяч прослушиваний в сети. Артистке уже предлагают сотрудничество крупные лейблы, в том числе иностранные. «Клопс» поговорил с исполнительницей о её главном хите, славе и дальнейших планах.

История успеха

Успех GIVE ME, по словам артистки, в хорошем смысле её шокировал. Сейчас у песни больше 150 тысяч прослушиваний только на музыкальных платформах — а если учитывать TikTok, общий объём уже перевалил за 300 тысяч. Помогли алгоритмы: когда трек понравился пользователям «Яндекс Музыки», сервис стал чаще его рекомендовать. Это, по словам певицы, позволило с ним познакомиться большей части новых слушателей.

Аудитория калининградской артистки внезапно выросла до 2,5 тысяч человек. Число её подписчиков в TikTok скакнуло от 185 до тысячи всего за считанные недели. «Пользователи уже создали более 100 публикаций под мой звук GIVE ME, а самые популярные ролики набрали свыше 65 000 просмотров», — поделилась она.

Певица признаётся, что не ожидала такой реакции на своё короткое видео, но именно оно запустило цепную реакцию: комментарии, репосты и выход на новую аудиторию.

«Самое ценное в этой истории — поддержка людей. Я всегда была очень самокритична к своему вокалу, но когда получила столько тепла и комплиментов от незнакомых людей со всего мира, я поняла: я на правильном пути», — говорит El Sherline.