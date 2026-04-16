Улов обещает быть богатым: гостей «ФИШтиваля» в Зеленоградске вновь порадуют деликатесами со всей России

«ФИШтиваль» вновь разместится на Музейной аллее у станции «Приморье» (недалеко от скульптуры «Модерновые пупсы»).

Кулинарная программа

Гости съедутся со всей России. Так, семья рестораторов из Мурманской области привезёт арктическую уху с крабом и северным лососем, «дирстроганов» из оленины с брусничным соусом и иван-чай с ягелем.

Повара из Калуги порадуют калининградцев поп-ап-проектом на дровяном гриле, разработанном специально для «ФИШтиваля». Будут готовить «свиного рябчика», стейк из свиной грудинки и впервые — пастрами из сердца быка.

Шеф из Нижнего Новгорода собирал специи лично в Стамбуле. Он угощает балык экмеком (скумбрией на костре в лепёшке со специями и овощами) и лахмаджуном с телятиной.

Кулинары из Владивостока впервые привезут в Калининградскую область живые морепродукты. Организаторы обещают, что можно будет сравнить дары двух морей на одной тарелке.

Из Ижевска снова приедут полюбившиеся местным гурманам удмуртские перепечи — корзиночки из тонкого теста с разными начинками.