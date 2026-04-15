Молодые артисты, художники и музыканты бесплатно покажут в Калининграде свои лучшие номера

В Калининграде с 20 по 27 апреля пройдёт фестиваль студенческого творчества «СтудАРТ». Его главная цель — найти талантливых молодых людей, которые представят регион на всероссийском этапе. Организаторы поделились программой мероприятий.

У фестиваля будет две основных площадки: Дворец культуры «Машиностроитель» на улице Карташева, 111, и «Дом молодёжи» на Октябрьской, 76. В разные дни здесь пройдут конкурсные просмотры и выступления по вокалистов, инструменталистов, актёров, танцоров, а также специалистов в медиасфере.

Фестиваль «СтудАРТ» проводится в Калининграде с 2008 года, нынешний сезон станет семнадцатым по счёту.

Фестиваль откроется в 15:00 в понедельник, 20 апреля. В этот день во Дворце культуры состоятся концерты музыкантов (15:30 и 17:30) и артистов оригинального жанра (19:30). В конце дня жюри даст всем выступившим обратную связь.

Во вторник, 21 апреля, программа в «Доме молодёжи» будет посвящена визуальным искусствам. Презентации участников направления «Медиа» запланированы на 15:30, «Видео» — на 16:30, «Арт» — на 17:30. Среду, 22 апреля, посвятят театральным (15:00) и танцевальным выступлениям (17:30).

Завершится фестиваль в воскресенье, 26 апреля, во Дворце культуры «Машиностроитель». После гала-концерта состоится церемония награждения победителей. Они получат возможность представить регион на всероссийском этапе «Российской Студенческой Весны».

Вход для зрителей и артистов свободный: чтобы посетить фестиваль, нужно только зарегистрироваться по ссылке.

Волонтёров приглашают присоединиться к команде фестиваля и помочь в проведении мероприятий — от работы с участниками до сопровождения гостей и съёмки ярких моментов. Для этого нужно связаться с организаторами.