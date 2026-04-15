Возле кирхи в Славске рыцари выступили для моржей: чем запомнился Чемпионат России по зимнему плаванию

В Славске рыцари провели показательные выступления для моржей. Это не шутка: в Калининградской области прошёл Чемпионат России по зимнему плаванию, а заодно — и соревнования среди любителей. Подробнее о спортивном празднике — в материале «Клопс».

Чемпионат России

Турнир прошёл в минувшие выходные. Спортсмены выступали на 25-метровых дорожках бассейна с минеральной водой, температура которой составила от +6 до +8 градусов. Пловцы соревновались на дистанциях от 25 до 200 метров. В стартовой программе были как короткие спринты, так и более длинные заплывы, где всё решают выносливость и умение работать в ледяной воде.

В турнире приняли участие около 220 человек: пловцы из 47 российских городов, а также гости из Беларуси. Вместе с приехавшими спортсменами на старт вышли более 50 представителей Калининградской области.

В командном зачёте победили мурманчане: команда из Заполярья получила 14 золотых медалей, а также установила семь рекордов России.

Ради комфорта участников чемпионата в Славске развернули полноценный палаточный городок, где можно было отдохнуть и согреться между стартами. Для зрителей и делегаций оборудовали временную трибуну на 250 мест, а также открыли ярмарку.

Комментировали чемпионат настоящие профессионалы: например, Антон Лосев, известный рекордным заплывом на 75 километров без гидрокостюма. Диктором-информатором на месте была Наталья Алещенко — многократная медалистка чемпионатов России, Европы и мира, обладательница золота после заплыва через Босфор.

Глава Федерации зимнего плавания Калининградской области Дмитрий Иванов рассказал: «Нам было важно показать наши красоты, наш регион всем гостям из России и Беларуси. А всех этих гостей — ярких, мощных, здоровых, задорных, осанистых, спортивных и целеустремлённых — было важно показать славчанам. Чемпионатов России и Советского Союза в Славске не было никогда и вряд будут ещё.

Это история — в прямом смысле, современная история этих мест».

По словам Дмитрия Иванова, нынешний чемпионат — кульминация десятилетней работы и большое событие как для всех любителей этого вида спорта.