В Калининграде планируют снять хоррор о туристах, которые ехали на экскурсию, но попали в лапы маньяка

В Калининграде планируют снять полнометражный фильм: хоррор о туристах, которые попали к безумному туроператору. Предварительное название проекта — «Хирург для грешных». Подробности рассказал актёр и режиссёр Януш Таран в эфире подкаста «Снимите это здесь».

В 2023 году Януш Таран выпустил короткометражку «Такси дальше не едет»16+. Там главным антагонистом тоже был маньяк: мужчина заманивал жертв под видом таксиста и проводил над ними ужасные эксперименты.

По словам режиссёра, сюжет был отчасти основан на реальной истории: на идею его натолкнул рассказ девушки, которую изнасиловал и избил случайный водитель.

Это был первый фильм Тарана, снятый в жанре хоррора — команда училась прямо в процессе. Лента вышла удачной: на одной из платформ в первые месяцы после релиза её посмотрели около 700 тысяч человек.

«Мы прочитали много комментариев: все хотят вторую часть. И я написал сценарий, уже посмелее, пострашнее... Но мы настолько увлеклись, что вышел полный метр», — рассказал Януш Таран.

Сюжетно две картины не связаны. Если первая предупреждала, что нельзя садиться в подозрительные машины, то вторая предостерегает от неофициальных туроператоров. И её, утверждает режиссёр, тоже вдохновил реальный случай.

«Когда я летал в другую страну снимать кино, мне и ещё нескольким людям там предложили экскурсию. Обычный мужичок, обещал показать интересные места, — вспоминает постановщик. — А потом к нам подошёл человек, который отвечал за безопасность, и говорит: не вздумайте никуда с ним ехать, это дорога в один конец <...>. Таких туристов там грабят и убивают».

Действие нового фильма будет разворачиваться вокруг группы путешественников — Лизы, Милы, Кристины, Бориса и Юры. Они отправляются на экскурсию в лес, но машина глохнет, и ребят «выручает» местный охотник. Однако спаситель оказывается маньяком. Он привозит жертв в своё логово и начинает пытать.