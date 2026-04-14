В выходные в Калининграде пройдёт фестиваль выпечки, выручку с которого передадут в детский хоспис

В ближайшее воскресенье, 19 апреля, в Центральном парке пройдёт благотворительный фестиваль выпечки «Сегодня — повод для праздника». Собранные средства направят на поддержку детского хосписа «Дом Фрупполо». О программе «Клопс» рассказали организаторы — благотворительный центр «Верю в чудо».

Фестиваль разместится на площадке у джелатерии «Лабар». Основная программа запланирована с полудня до 16:00. Главное, что тут можно будет сделать — купить домашнюю и авторскую выпечку.

«У нас есть традиционный «Фестиваль шарлотки», который проходит осенью, — пояснили в фонде. — В этом году мы решили сделать весенний [базар], потому что на них всегда приходит очень много людей. Мы чуть сменили формат, убрали яблоки — теперь это просто фестиваль выпечки».

Список угощений — одна из главных причин заглянуть на мероприятие. На ярмарку готовят печенье, пироги, кранчи, морковные торты, зефир без сахара, порционные десерты, имбирные пряники, авторские пирожные, бенто-торты, чизкейки, кукисы, кейкпопсы, кексы, булочки, вафли и синабоны с корицей.

Принести свою выпечку могут не только профессиональные кондитеры, но и все желающие. Любители, которые хотят поддержать акцию, могут заполнить анкету и передать домашние угощения организаторам в день фестиваля с 10:00 до 12:00.

Сладким столом программа не ограничится. Запланирован аквагрим, мастер-классы по росписи пряников и украшению кексов, цветочный мастер-класс от «Розенштрассе», фотозона, ярмарка мастеров и напитки.

Отдельную часть составят выступления артистов: детская анимация от «Чудо39» и «Sorry, бабушка», выступление фокусника Александра Прахова, научное шоу музея занимательной науки «Хихимия» и шоу мыльных пузырей Ксении Хорошиловой.

Будет и книжная ярмарка: горожан просят поделиться изданиями, которым можно дать «вторую жизнь». Средства от их реализации также пойдут в пользу проекта. Участники ярмарки мастеров, в свою очередь, перечисляют на благотворительность часть выручки от продаж.

Все собранные средства направят на поддержку детского хосписа — проекта благотворительного центра «Верю в чудо». У фестиваля нет заранее обозначенной финансовой цели: организаторы подчёркивают, что важна любая сумма, которую удастся собрать.

Команда «Дома Фрупполо» круглосуточно сопровождает семьи, в которых растут дети с тяжёлыми, ограничивающими жизнь заболеваниями. Служба помогает примерно 120 семьям в год. С 2022 года центр строит в Калининграде первый стационарный детский хоспис, который планируют открыть к 2027 году.