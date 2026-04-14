«Мы искали город с европейской культурой»: в Калининграде откроется филиал петербургского театра «Люди дождя»

В Калининграде появится новое творческое пространство: филиал петербургского театра «Люди дождя». Этот коллектив уже больше 20 лет развивает собственный пластический язык и исследует возможности человеческого тела. О планах по покорению нового региона «Клопс» рассказала режиссёр Светлана Курбатова.

Театр движения

«Люди дождя» работают в жанре пластического театра, где главное выразительное средство — движение, а не слово. У каждого артиста масса инструментов, от физического действия — до того, что в театре называют психожестом.

«В России нет ни одного учебного заведения, где готовили бы актёров пластического театра — следовательно, каждый театр, называющий себя пластическим, говорит на своём языке, — объясняет режиссёр. — Чаще всего это смесь танца-модерн в различных его проявлениях с элементами перфоманса».

С 2012 года театр существует как лаборатория. Это принципиальный момент: «Каждый новый спектакль — это поиск новых методов работы с телом, новых тем, новых актёрских индивидуальностей, новых зрителей».

За эти годы «Люди дождя» выпустили ряд заметных постановок, а также стали обладателями президентского гранта в поддержку талантливой молодёжи и пяти звёзд Фриндж-фестиваля в Эдинбурге.

«Наш театр — про психожест, импровизацию, образы и тихую работу души. Про то, как тело становится мыслью, а движение — историей», — говорят участники.