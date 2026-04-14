Между взлётами и падениями: группа «Пикник» в сентябре представит новую пластинку в Светлогорске

В театре эстрады «Янтарь-холл» в воскресенье, 13 сентября, пройдёт концерт группы «Пикник». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Концепция нового альбома «отсылает к древнему образу колеса Фортуны — этапам человеческой жизни между взлётами и падениями».

«Это вечное движение, когда у тебя всё меняется: то упал, то встал, то побежал, то присел, что с нами со всеми и происходит», — рассказали музыканты в беседе с «Нашим радио».

Поклонники с нетерпением ждут новое шоу и активно обсуждают пластинку в социальных сетях.

Начало в 18:00.