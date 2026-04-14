В Калининграде вновь не нашлось желающих поработать в здании старинного почтамта

«Почта России» не смогла продать здание бывшего почтамта на Железнодорожной улице. Причина — на участие в торгах не поступило ни одной заявки. Соответствующий аукцион был опубликован на ГИС Торги.

Бывшее здание почтамта находится на Железнодорожной, 25–31. Купить предлагали помещения общей площадью 3 007 м2, расположенные на четырёх этажах. То есть продавали не здание целиком, а отдельные комнаты — но они занимают больше половины всего метража.

Здание в очередной раз выставили на торги в конце прошлого года: приём заявок начался 26 декабря. Аукцион переносили дважды: сначала с 6 февраля на 10 марта, потом — на 10 апреля. Тем не менее, ни одной заявки на него так и не поступило.

Начальная цена лота составляла чуть больше 160 млн рублей, задаток — 38,5 млн рублей. При этом в выписке из ЕГРН кадастровая стоимость здания — 43,3 млн рублей.