Дом, который охраняет лев: эксперты признали памятником необычное здание на улице Шота Руставели

Сейчас этот дом можно найти, если пройти по улице Шота Руставели от пересечения с проспектом Мира в сторону Зоологического тупика. В начале это был престижный район Хуфен, застроенный доходными домами и виллами для состоятельных горожан. Улица, на которой расположен дом со львом, тогда называлась Гетц-штрассе.

Информации о том, когда появился этот дом, в документах не сохранилось, но намёк есть над дверью первого этажа. Резной растительный орнамент обрамляет дату предположительной постройки — 1914 год.

Здание сложено из привычного калининградцам красного керамического кирпича. На восточном фасаде расположен парадный вход, а по бокам от него — спаренные колонны. Сверху композицию завершает фронтон необычной формы, а внутри него в специальной рамке-картуше выведена цифра 4 — номер дома. Рамку эту украшает лепнина, женский портрет и два рога изобилия по бокам.

Южный фасад, обращённый на улицу, в начале XX века дополняли балконы, подпёртые колоннами. Они сохранились и до сих пор стоят на тумбах, покрытых фантазийным орнаментом. С северной стороны здания находится архитектурный выступ — эркер.

Внутри дома сохранилась лестница из двух пролётов. Её главная особенность — материал: мастера замешали в бетон мозаику, разноцветные кусочки которой можно увидеть под ногами.