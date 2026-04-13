От Булановой до Backstreet Boys: кавер-группа «Громче» отпразднует день рождения большим концертом

В ночном клубе «Универсал» в субботу, 18 апреля, пройдёт концерт, приуроченный ко дню рождения кавер-группы «Громче». Коллектив отметит девятилетие на сцене большим живым выступлением, собрав в программе проверенные временем хиты и новые треки в собственных аранжировках. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Публику ждут лучшие каверы — от танцевальных бэнгеров Backstreet Boys и поп-классики «Руки Вверх!» до песен Jennifer Lopez и Татьяны Булановой. Группа также обещает представить свежие синглы в фирменном звучании.

К праздничному концерту присоединятся специальные гости: ведущий вокалист театра эстрады Андрей Бидюк и DJ Максим Александров.

Начало в 20:00.