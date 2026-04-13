В кирхе Рудау планируют запустить по рельсам вагонетку, которая пролежала на дне реки не менее 80 лет

На территории кирхи Рудау к началу мая появится новый экспонат: его можно будет не только увидеть, но и почувствовать в движении. На открытой площадке установят старинную вагонетку, которую подняли со дна реки и восстановили вместе с подлинным участком рельсов. Об этом «Клопс» рассказал арендатор кирхи.

История началась почти случайно. В прошлом году специалисты областного «Водоканала» отреставрировали старинную вагонетку и сделали из неё музейный экспонат. Сотрудники парка-музея Рудау идею оценили, однако собственной вагонетки у них не было.

Но повезло: друг кирхи, который увлекается подводным поиском, вытащил из речного ила искомый предмет. А незадолго до этого в лесу, на месте старой мельницы, нашли изогнутые вагонеточные рельсы — около семи метров пути с сохранившимися железными шпалами. По словам арендатора кирхи, этот металл едва не оказался в пункте приёма.

«По реставрации ничего особо сложного, — поделились в кирхе. — Были заменены прогнившие элементы рамы, перебраны и смазаны ступицы колес. Сложновато было снять колёса: они сильно прикипели, пролежав в воде как минимум с послевоенных времён».

Ручки вагонетки изготовили по старым фотографиям — получилось очень удобно. Кроме того, мастера подварили шпалы, выпрямили помятые рельсы и подобрали утраченные болты.