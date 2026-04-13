Майнд-фитнес, советские песни и встреча прозорливых родителей: 6 бесплатных мероприятий недели в Калининграде

Лекция про знаменитого дендролога, встреча дальновидных родителей и концерт советских песен — на этой неделе в Калининграде пройдут мероприятия для любой аудитории. И посетить их можно будет бесплатно. «Клопс» рассказывает, где отдохнуть после учёбы или работы.

Встреча с Ольгой Дубовой из цикла «Портрет на фоне города»16+ Когда: понедельник, 13 апреля, 19:00 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) В библиотеке пройдёт встреча с той, кто стояла у истоков культурной жизни региона и посвятила её развитию более 40 лет. Чем известна Ольга Дубовая: Курировала строительство Литературного музея в Чистых Прудах. Создала первую в Нестеровском районе библиотечную систему, а также поучаствовала в организации трёх ДК и воинского мемориала. Организовала фестиваль «Дни литературы» и проект «Дни славянской письменности и культуры». Создала патриотический проект для школьников «Из России в Россию» (сейчас — «Мы — россияне»), благодаря которому более 600 калининградских учащихся посетили главные культурные центры страны. Встречу проведёт журналистка и телеведущая Марина Иргашева. Вход свободный.

Практическое занятие по майнд-фитнесу16+ Когда: вторник, 14 апреля, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Майнд-фитнес — это система упражнений для развития когнитивных навыков: концентрации, системного мышления, памяти, внимания, творческих и аналитических способностей. Такие тренировки помогают сохранять фокус и «пробуждают» клетки мозга, делая их активнее. Темы занятия: как работает мозг при формировании привычек и почему некоторые из них трудно внедрить, а от других — тяжело отказаться. Ведущая — тренер по развитию когнитивных функций Анастасия Жолобова. Вход свободный.

Собрание «Родитель-навигатор: как подготовить ребёнка к профессиям будущего»18+ Когда: среда, 15 апреля, с 18:00 до 20:00 Где: конференц-зал БФУ, административный корпус №1 (А. Невского, 14) На встрече эксперты расскажут, как помочь ребёнку не просто успевать в школе, а стать востребованным в будущем. Спикеры и темы: Екатерина Пономарёва — почему школьного образования уже недостаточно и какие навыки нужны детям сейчас; Владимир Лемешевский — подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: система против тревоги; Юлия Скабицкая — как школьнику стать востребованным в IT; Павел Погребняков — как воспитать не «пользователя», а «архитектора» реальности. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Литературно-музыкальная встреча «Его ослепительный миг»12+ Когда: среда, 15 апреля, 17:00 Где: библиотека им. А. А. Леонова (проспект Мира, 62) Встреча посвящена творчеству знаменитого русского поэта Леонида Дербенёва, который написал тексты к множеству популярных советских песен. Калининградский музыкант Валерий Алексеев исполнит композиции на его стихи: «Гадалка», «Сердце не спит», «Ведьма-речка», «Городские цветы», «Ты на свете есть», «Плоская планета», «Если ты уйдёшь», «Сивка-бурка». Гости также узнают интересные факты из жизни поэта. Для поклонников будет работать книжная выставка «Всё пройдёт». Вход свободный.

Творческая встреча «Калининград в художественных фильмах»12+ Когда: четверг, 16 апреля, 12:00 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39) Встреча будет посвящена послевоенному Калининграду, который в советское время часто служил декорацией для кинематографистов. Краевед, фотограф и автор 11 книг Владимир Воронов расскажет о том, как полуразрушенные городские объекты — собор, замок, ворота, здание биржи и вокзала — попадали в кадры культовых фильмов. Вход свободный.