Прусские боги и эстонские колдуны: 5 книг, чтобы погрузиться в мифы и легенды Прибалтики

Кто населял побережье Балтики в давние времена? Во что верили эти люди, какие истории рассказывали и чему могли бы нас научить? «Клопс» выбрал пять книг, основанных на мифологии и фольклоре прибалтийских народов.

1. «Последний, кто знал змеиную молвь»16+ Андрус Кивиряхк Действие происходит в Эстонии в легендарные времена. Старый мир постепенно уходит: люди, которые раньше жили в лесу, понимали язык животных и могли колдовать, теряют древние знания. Главный герой — Леэмет, один из последних, кому подвластна магия. И ему тоже придётся сделать выбор. В Эстонии книга Кивиряхка давно стала культовой. Это сказка для взрослых — довольно грустная, ведь она рассказывает о конце целого мира. Автор предлагает порассуждать, как цивилизация вытесняет миф, а вместе с ним — память, свободу и связь с природой.

2. «Прусские боги»18+ Филипп К. Эта книга пытается представить, каким мог быть мифологический мир древних пруссов. Это не совсем исследование — скорее литературная игра, основанная на сохранившихся легендах и исторических свидетельствах. Автор объединил миф, фэнтези и реальные факты. Получилась книга-настроение, в которой важны не столько сюжеты, сколько атмосфера древнего мира. Читатели также хвалят «Прусских богов» за красивый язык и внимание к локальной истории.

3. «Мельница Балтарагиса, или Что творилось во времена оны в Приудрувье»16+ Казис Борута Действие происходит в пригороде вымышленного Приудрувья, во времена старой Литвы. Вокруг мельницы Балтарагиса разворачиваются истории местных жителей — как вполне реалистичные, так и сказочные. Классическая повесть Казиса Борута считается одним из самых известных произведений литовской прозы XX века. В нём смешались фольклор, сказка и социальная хроника — а юмор, с которым автор рассказывает свои истории, делает чтение особенно приятным.

4. «Огневица» 18+ Анита Феверс В магическом мире Беловодья считается, что магией огня владеют только мужчины. Однако Итрида, лишённая семьи и дома, получает этот дар вопреки всем правилам. Теперь девушка учится жить с неизведанной силой — в мире, который полон стразов и опасностей. Книга Аниты Феверс — современное фэнтези, вдохновлённое балтийской мифологией. Здесь нашлось место как классическим легендам и персонажам, так и новым героям, близким к сегодняшнему дню. «Огневица» — это одновременно переосмысление прошлого и вечная история про любовь и поиски себя.

5. «Сказки»12+ Карлис Скалбе Сборник сказок Карлиса Скалбе — это одна из самых важных книг латышской литературной традиции. Особенно известен его цикл «Зимние сказки», впервые изданный в 1913 году и вошедший в культурный канон республики. В историях Скабле почти всегда есть фольклорная основа. Но это не просто пересказ: каждый сюжет автор изложил в собственном неповторимом стиле. В этих сказках тоже встречаются принцессы, мельницы, странники, лесные существа и одинокие герои — но вряд ли их можно с чем-то перепутать.