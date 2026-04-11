Безбашенные гонки и философские притчи: 6 аниме для тех, кто хочет познакомиться с жанром

Всемирный день анимешника каждый год отмечают 11 апреля. Даже те, кто не принадлежит к этой культуре, наверняка слышали о работах мэтров — например, Хаяо Миядзаки. «Клопс» вспомнил ещё шесть знаменитых аниме, с которых можно начать погружение в жанр.

1. «Дитя погоды»12+ Старшеклассник Ходака сбегает из дома, чтобы начать новую жизнь в Токио. Парень устраивается работать в мистический журнал, а город накрывают проливные дожди. Вскоре Ходака встречает Хину — девушку, которая может управлять погодой. Герои начинают пользоваться этим даром, не задумываясь о последствиях. Фильм Макото Синкая 2019 года — это одновременно романтика, драма и социальное высказывание. При этом полнометражка очень красивая: авторы кропотливо поработали над анимацией, дизайном героев и музыкальным сопровождением. Историю высоко оценили критики — и зрители, причём не только на аниме-ресурсах.

Кадр из фильма «Дитя погоды»

2. «Твой цвет»12+ Тоцуко Хигураси видит людей как цвета. Некоторые ей особенно нравятся: например, синий оттенок её одноклассницы. Когда та внезапно бросает школу, Тоцуко находит её и узнаёт, что они обе любят музыку. Прихватив ещё одного участника, героини решают создать собственную музыкальную группу. «Твой цвет» режиссёра Наоко Ямада вышел в 2024 году и сразу привлёк много внимания. Зрители оценили проработанную картинку и глубокую историю о поиске себя. Музыка тоже играет в фильме не последнюю роль: во многом благодаря ей герои и находят общий язык.

Кадр из фильма «Твой цвет»

3. «Форма голоса»12+ У Сёко Нишимия есть нарушения слуха, за что девочку травят в школе. Её главный обидчик — Сёя Исигами. Однако со временем парень осознаёт, что был неправ, и решает искупить ошибки и восстановить отношения с Сёко. Правда, исправить прошлое и понять чужую боль оказывается не так просто. «Форма голоса» — тоже фильм Наоко Ямада, но теперь не о самоидентичности, а о буллинге, ответственности и прощении. Пользователи IMDB сочли эту ленту лучшей в карьере режиссёра. Хвалят не только сюжет, но и анимацию — особенно реалистичные эмоции и запоминающиеся детали.

Кадр из фильма «Форма голоса»

4. «Волчьи дети Амэ и Юки»12+ Ханэко влюбляется в загадочного мужчину-оборотня. Когда он погибает, девушка остаётся одна с двумя детьми — Амэ и Юки, которые тоже могут превращаться в волков. Пока героиня пытается построить безопасный дом, дети растут и пытаются найти своё место в мире. Фэнтези-аниме режиссёра Мамору Хосоды в первую очередь посвящено материнству. Несмотря на фантастические элементы, фильм хвалят за правдоподобные характеры и реалистичную проблематику. А ещё — за доброту: главный семейный посыл ленты будет понятен и взрослым, и детям.

Кадр из фильма «Волчьи дети Амэ и Юки»

5. «Красная черта»16+ Действие происходит в далёком будущем. Надвигается самая опасная и престижная гонка галактики, и пилот по прозвищу Джей Пи должен принять в ней участие. Но путь к победе непрост: его преграждают соперники‑инопланетяне, фантастические технологии и тяжёлые условия трассы. Полнометражка Такэси Коикэ 2009 года — одна из самых впечатляющих работ в жанре аниме-экшена. При этом над фильмом работали вручную: для него было создано более ста тысяч рисунков. Хотя в прокате «Красная черта» много не заработала, со временем она приобрела культовый статус — в основном благодаря энергетике и интересному визуалу.

Кадр из фильма «Красная черта»

6. «Патэма наоборот»6+ В результате древней катастрофы человечество разделилось на два народа. Одни, как Патэма, живут под землёй, где гравитация обращена «вверх». Другие — и в их числе Эйджи — обитают на поверхности. Случайно встретившись, молодые люди пытаются разобраться в устройстве собственного мира и найти безопасное место. Фильм режиссёра и сценариста Ясухиро Ёсиура сочетает научную фантастику, приключения и социальную аллегорию. Авторы уделили много внимания физике выдуманной вселенной, и не меньше — отношениям героев. Фильм может увлечь приключениями, но не потеряв при этом идею и философский подтекст.

Кадр из фильма «Патэма наоборот»