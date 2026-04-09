На владельца многострадальной усадьбы Рихтера под Правдинском подали в суд

Многострадальную усадьбу Рихтера в посёлке Шевченко под Правдинском требуют изъять у собственника. Соответствующий иск подала региональная служба государственной охраны объектов культурного наследия. «Клопс» уточнил подробности в Правдинском районном суде.

Речь идёт об объекте культурного наследия местного значения — ансамбле «Городская усадьба» 1911 года постройки. В его состав входят сам особняк и две хозяйственные постройки.

Как указано в исковом заявлении, собственником объекта ответчик является с 2012 года. С 2023 ансамбль включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия. По данным службы охраны, владелец отказался заниматься ремонтом, за что ранее уже был оштрафован.

Ведомство отмечает, что усадьба не используется по назначению и находится под угрозой полного разрушения. Отдельно в иске подчёркивается, что разрушающийся комплекс может быть опасен для посторонних лиц.

«Истец указал, что дальнейшее нахождение объекта в собственности Л. может повлечь его полную физическую утрату, а значит, утрату объекта культурного наследия, представляющего собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являющегося неотъемлемой частью всемирного культурного наследия», — сообщили в суде.

Предварительное заседание назначено на 22 апреля 2026 года.

Усадьба под Правдинском принадлежала ветеринару Рихтеру. Двухэтажное здание из красного кирпича с мансардой, верандой и балконом возвели в 1911 году. В послевоенное время его передали совхозу «Правдинский», а в 1990-е особняк выкупило ЗАО «Правдинское молоко». Сейчас особняк находится в критическом состоянии: значительная часть кровли разрушена, межэтажные перекрытия повреждены, помещения захламлены. Окна и двери либо отсутствуют, либо находятся в неудовлетворительном виде, фасад имеет многочисленные дефекты, а территория вокруг здания заросла самосевом и остаётся свободно доступной.