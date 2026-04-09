Краеведы, рыцари и ремесленники: в выходные в Железнодорожных воротах пройдёт фестиваль «Хранителей руин»

В субботу и воскресенье, 11 и 12 апреля, в Калининграде пройдёт фестиваль «Тепло. Весенняя встреча»0+. Праздник организует волонтёрское движение «Хранители руин». Подробности о программе — в материале «Клопс».

Гостей приглашают в «Ворота хранителей» (Гвардейский проспект, 51а). Запланирована ярмарка мастеров из арт-пространства «Тайник», а также насыщенная культурная программа.

11 апреля (суббота):

15:00 — лекция Николая Перкусова «Штурм Кёнигсберга в апреле 1945 года», 16:00 — лекция Василия Плитина «Место исторических руин в ландшафте Калининградской области», 17:00 — лекция Александра Катеруши «Загадки прошлого» — истории о предметах старого быта.

12 апреля (воскресенье):

15:00 — квиз «Питер Брейгель Старший: Нидерландские поговорки» от проекта «Культур-мультур», 16:00 — презентация проекта «Биосфера Балтики» от Юлии Садовской, 17:00 — квиз «80 лет Калининградской области».

Для юных гостей запланирована площадка с аквагримом.

Кроме того, оба дня будет открыт рыцарский шатёр от проекта исторической реконструкции «Альтштадт». В программе — лучный тир, мастерская средневековых монет и примерка доспехов.

Вход на фестиваль свободный. Запланировано также несколько экскурсий от Николая Перкусова и Евгения Мосиенко — их можно будет посетить по отдельным билетам. Любителям рукоделия предложат поучаствовать в мастер-классах по макраме, каллиграфии и изготовлению свечей. Подробности лучше уточнять у организаторов.

Часть собранных средств пойдёт на волонтёрскую деятельность «Хранителей руин».