Где попробовать куличи: в выходные в Калининградской области пройдёт 5 пасхальных ярмарок и фестивалей

В ближайшее воскресенье, 12 апреля, состоится один из главных православных праздников — Пасха. В Калининграде и области пройдут тематические ярмарки и фестивали. «Клопс» рассказывает, где и когда их можно посетить.

В центре Калининграда пройдёт семейный праздник для детей и взрослых. Запланированы мастер-классы: создание объёмной картины, роспись пасхальных фигурок, рисунки песком. Для малышей будут работать интерактивные зоны с традиционными пасхальными играми.

Где: площадь у Кафедрального собора Христа Спасителя

Пасхальный базар в «Понарте»0+

Когда: воскресенье, 12 апреля, с 11:00 до 18:00

Где: культурный квартал «Понарт» (Судостроительная, 6/1)

Праздник «Пасхальный мир» приглашает гостей всех возрастов окунуться в атмосферу православных традиций. На ярмарке можно будет купить изделия ручной работы, сувениры, пасхальные игрушки, открытки, украшения, сладости и антикварные вещицы.

Программа:

12:00–14:00 — музыкальная программа от ансамбля «Калина Красная». 12:00–16:00 — народные гулянья, хороводы, забавы и семейные развлечения. 12:00–15:00 — спортивные состязания: бег в мешках, перетягивание каната, бой мешками, приседания, отжимания, силовые конкурсы. 12:00–16:00 — творческие мастер-классы: изготовление пасхального декора и уникальных сувениров. 14:00–14:30 — караоке. 14:30–16:00 — музыкальная программа со звёздами проекта «Голос города».

Запланированы пасхальные благотворительные сборы. Каждый сможет помочь приютам для животных и внести вклад в поддержку нуждающихся.

Вход свободный.