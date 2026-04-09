Статья

Где попробовать куличи: в выходные в Калининградской области пройдёт 5 пасхальных ярмарок и фестивалей

15:36
Автор:
Анонсы Памятные и праздничные даты
Фото: архив «Клопс»

В ближайшее воскресенье, 12 апреля, состоится один из главных православных праздников — Пасха. В Калининграде и области пройдут тематические ярмарки и фестивали. «Клопс» рассказывает, где и когда их можно посетить. 

Пасхальный праздник на площади Победы0+

Когда: воскресенье, 12 апреля, 12:00

Где: площадь у Кафедрального собора Христа Спасителя

В центре Калининграда пройдёт семейный праздник для детей и взрослых. Запланированы мастер-классы: создание объёмной картины, роспись пасхальных фигурок, рисунки песком. Для малышей будут работать интерактивные зоны с традиционными пасхальными играми.

Вход свободный.

Пасхальный базар в «Понарте»0+

Когда: воскресенье, 12 апреля, с 11:00 до 18:00

Где: культурный квартал «Понарт» (Судостроительная, 6/1)

Праздник «Пасхальный мир» приглашает гостей всех возрастов окунуться в атмосферу православных традиций. На ярмарке можно будет купить изделия ручной работы, сувениры, пасхальные игрушки, открытки, украшения, сладости и антикварные вещицы.

Программа:

  1. 12:00–14:00 — музыкальная программа от ансамбля «Калина Красная».
  2. 12:00–16:00 — народные гулянья, хороводы, забавы и семейные развлечения.
  3. 12:00–15:00 — спортивные состязания: бег в мешках, перетягивание каната, бой мешками, приседания, отжимания, силовые конкурсы.
  4. 12:00–16:00 — творческие мастер-классы: изготовление пасхального декора и уникальных сувениров.
  5. 14:00–14:30 — караоке.
  6. 14:30–16:00 — музыкальная программа со звёздами проекта «Голос города».

Запланированы пасхальные благотворительные сборы. Каждый сможет помочь приютам для животных и внести вклад в поддержку нуждающихся.

Вход свободный.

Программа в ТЦ «МЕГА»0+

Когда: суббота, 11 апреля, 12:00

Где: ТЦ «МЕГА Центр» (Генерал-лейтенанта Озерова, 17б)

В преддверии Светлого праздника всех желающих приглашают на бесплатную развлекательную программу.

Гостей ждут: 

  1. встреча с артистами на ходулях в русских костюмах,
  2. концерт народного ансамбля,
  3. выступление жонглёра,
  4. игры-эстафеты и традиционный хоровод,
  5. пасхальный флешмоб,
  6. мини-квест,
  7. мастер-класс по росписи пасхальных яиц.

Вход свободный. Требуется предварительная запись в сообществе «ТК Мега» во «ВКонтакте».

Фото: архив «Клопс»

Праздничная программа «Воскресение Христово»0+

Когда: воскресенье, 12 апреля, 11:00

Где: Центральная площадь Гурьевска

На центральной площади Гурьевска развернётся пасхальное торжество. Гостей ждут выступления местных творческих коллективов и воспитанников Воскресной школы. Для детей и взрослых организуют мастер-классы, а также викторины и подвижные игры.

Вход свободный.

Пасхальные торжества в Гусеве0+

Когда: воскресенье, 12 апреля, 12:15

Особая программа в честь Светлого Христова Воскресения запланирована в храмах Гусева.

Программа дня:

  1. 10:00 — Детская Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста и Крёстный ход от Свято-Успенского храма.
  2. 12:15 — Пасхальный фестиваль с выступлением детских коллективов (на территории храма Всех Святых).

Вход свободный.

«Клопс» публиковал подробное расписание, где и когда в храмах Калининграда пройдут службы с освящением куличей.

4 098