Суворов, «Расчилловка» и День рок-н-ролла: 7 бесплатных мероприятий уик-энда на любой вкус

В ближайшие выходные в Калининграде пройдёт масса мероприятий на самые разные темы — от военных до космических. Найти себе развлечение по вкусу сможет любой. «Клопс» рассказывает об интересных событиях уик-энда с бесплатным входом.
Премьера спектакля «Генерал "Вперёд!"»12+
Когда: пятница, 10 апреля, 18:00
Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7)
«Война не отпускает. Она является ему в шахматных партиях, в представлении битв, в разговорах с самим собой. Что остаётся от полководца, когда отняли мундир, оружие и звания?» — на этот вопрос попытались ответить авторы литературно-музыкальной постановки о легендарном Александре Суворове.
Режиссёры-постановщики — Маттия Сбраджа и Алинда Мальгинова. Роли исполнят актёры молодёжного театра «Браво-Бис». В роли Суворова — Александр Титлов.
Вход свободный.
Всероссийская акция «10 000 шагов»0+
Когда: пятница, 10 апреля, 15:00—17:00
Где: парк «Южный» (Аллея Смелых, 2)
Всех, кому небезразлично своё здоровье, приглашают на Всероссийскую акцию «10 000 шагов». В программе — разминка, площадка ГТО, мастер-класс по скандинавской ходьбе и маршрут здоровья (8 км).
В рамках акции также можно будет пройти экспресс-обследование: проверить уровень сахара, измерить давление и пульс.
Участвовать могут все желающие.
Мастер-классы для молодёжи6+
Когда: суббота, 11 апреля
В отделениях Молодёжного центра в выходные пройдут бесплатные занятия для рукодельников от 14 до 35 лет.
Программа:
- 13:00 — Мастер-класс по ИЗО «Мерцающие созвездия» в клубе «Спутник» (Карташева, 6).
- 15:00 — пасхальный мастер-класс (Дзержинского, 44).
- 16:00 — мастер-класс «Мастерская креативной фотографии» в «Медиацентре» (Советский проспект, 128).
В 17:00 в Городском культурно-спортивном центре на Карамзина, 48в, также состоится беседа про День космонавтики и создание первых искусственных спутников.
«Космическое путешествие с Владимиром Никоновым и его друзьями»12+
Когда: суббота, 11 апреля, 16:00
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Поэт Владимир Никонов вместе с единомышленниками приглашает зрителей в необычное путешествие. Гостей ждёт высадка на планету, где царят стихи, музыка и душевная атмосфера. Вечер будет посвящён воспоминаниям о первом космическом полёте Юрия Гагарина.
Вход свободный.
Открытие выставки «Уличные фракталы»12+
Когда: суббота, 11 апреля, 16:00.
Где: арт-пространство «Сигнал» (Космонавта Леонова, 22)
Художница Янина Шульга приглашает зрителей взглянуть на привычные городские улицы под новым углом. «Каждый день, проходя по одним и тем же улицам, невольно начинаешь собирать в голове комбинации из городских деталей. Так мозг превращает знакомые маршруты во фракталы», — объясняют организаторы выставки.
Вход свободный. Экспозиция доступна для посещения ежедневно.
«РАСЧИЛЛОВКА. Космо-версия»0+
Когда: суббота, 11 апреля, с 14:00 до 19:00
Где: бар «Место силы» (Галицкого, 18)
Душевная субботняя встреча будет приурочена ко Дню космонавтики. Гостей ждёт расслабленная атмосфера с музыкой, играми и активностями на свежем воздухе. В программе — DJ-сеты, барбекю, мини-барахолка, караоке, скейт-райд и другие развлечения.
Вход свободный. Можно приходить с детьми и домашними питомцами.
Всемирный день рок-н-ролла18+
Когда: воскресенье, 12 апреля, 18:00–23:00
Где: Культурный квартал «Понарт», бар «Бастион» (Судостроительная, 6/1)
В честь Всемирного дня рок-н-ролла на сцене выступят шесть групп. Зрителей ждёт живой звук, знакомые хиты и авторские треки. На сцену выйдут группы «Остров Канта», «Эхо Теней», «КРИПТОГРАФИЯ», Ignoring Pulse, SNOW IN HELL и Attachment.
Вход свободный, возрастное ограничение 18+.
10 апреля в Калининграде вновь отметят День взятия башни Дона.