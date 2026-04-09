Суворов, «Расчилловка» и День рок-н-ролла: 7 бесплатных мероприятий уик-энда на любой вкус

В ближайшие выходные в Калининграде пройдёт масса мероприятий на самые разные темы — от военных до космических. Найти себе развлечение по вкусу сможет любой. «Клопс» рассказывает об интересных событиях уик-энда с бесплатным входом.

Премьера спектакля «Генерал "Вперёд!"»12+ Когда: пятница, 10 апреля, 18:00 Где: Дом офицеров Балтийского флота (Кирова, 7) «Война не отпускает. Она является ему в шахматных партиях, в представлении битв, в разговорах с самим собой. Что остаётся от полководца, когда отняли мундир, оружие и звания?» — на этот вопрос попытались ответить авторы литературно-музыкальной постановки о легендарном Александре Суворове. Режиссёры-постановщики — Маттия Сбраджа и Алинда Мальгинова. Роли исполнят актёры молодёжного театра «Браво-Бис». В роли Суворова — Александр Титлов. Вход свободный.

Всероссийская акция «10 000 шагов»0+ Когда: пятница, 10 апреля, 15:00—17:00 Где: парк «Южный» (Аллея Смелых, 2) Всех, кому небезразлично своё здоровье, приглашают на Всероссийскую акцию «10 000 шагов». В программе — разминка, площадка ГТО, мастер-класс по скандинавской ходьбе и маршрут здоровья (8 км). В рамках акции также можно будет пройти экспресс-обследование: проверить уровень сахара, измерить давление и пульс. Участвовать могут все желающие.

Мастер-классы для молодёжи6+ Когда: суббота, 11 апреля В отделениях Молодёжного центра в выходные пройдут бесплатные занятия для рукодельников от 14 до 35 лет. Программа: 13:00 — Мастер-класс по ИЗО «Мерцающие созвездия» в клубе «Спутник» (Карташева, 6). 15:00 — пасхальный мастер-класс (Дзержинского, 44). 16:00 — мастер-класс «Мастерская креативной фотографии» в «Медиацентре» (Советский проспект, 128). В 17:00 в Городском культурно-спортивном центре на Карамзина, 48в, также состоится беседа про День космонавтики и создание первых искусственных спутников.

«Космическое путешествие с Владимиром Никоновым и его друзьями»12+ Когда: суббота, 11 апреля, 16:00 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Поэт Владимир Никонов вместе с единомышленниками приглашает зрителей в необычное путешествие. Гостей ждёт высадка на планету, где царят стихи, музыка и душевная атмосфера. Вечер будет посвящён воспоминаниям о первом космическом полёте Юрия Гагарина. Вход свободный.

Открытие выставки «Уличные фракталы»12+ Когда: суббота, 11 апреля, 16:00. Где: арт-пространство «Сигнал» (Космонавта Леонова, 22) Художница Янина Шульга приглашает зрителей взглянуть на привычные городские улицы под новым углом. «Каждый день, проходя по одним и тем же улицам, невольно начинаешь собирать в голове комбинации из городских деталей. Так мозг превращает знакомые маршруты во фракталы», — объясняют организаторы выставки. Вход свободный. Экспозиция доступна для посещения ежедневно.

«РАСЧИЛЛОВКА. Космо-версия»0+ Когда: суббота, 11 апреля, с 14:00 до 19:00 Где: бар «Место силы» (Галицкого, 18) Душевная субботняя встреча будет приурочена ко Дню космонавтики. Гостей ждёт расслабленная атмосфера с музыкой, играми и активностями на свежем воздухе. В программе — DJ-сеты, барбекю, мини-барахолка, караоке, скейт-райд и другие развлечения. Вход свободный. Можно приходить с детьми и домашними питомцами.

Всемирный день рок-н-ролла18+ Когда: воскресенье, 12 апреля, 18:00–23:00 Где: Культурный квартал «Понарт», бар «Бастион» (Судостроительная, 6/1) В честь Всемирного дня рок-н-ролла на сцене выступят шесть групп. Зрителей ждёт живой звук, знакомые хиты и авторские треки. На сцену выйдут группы «Остров Канта», «Эхо Теней», «КРИПТОГРАФИЯ», Ignoring Pulse, SNOW IN HELL и Attachment. Вход свободный, возрастное ограничение 18+.