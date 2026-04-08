Тотальный диктант в Калининградской области: где можно проверить свою грамотность (список адресов)

14:01
Фото: из архива Екатерины Сокольцевой

18 апреля в 13:00 в Калининграде пройдёт «Тотальный диктант». В этот раз участники напишут текст, подготовленный Алексеем Варламовым, а также смогут познакомиться с его версиями на национальных языках. Об этом сообщают организаторы акции. 

Программа акции  включает сам диктант, проект «Тот.Язык», тест-квест TruD и «Недиктант» со специальными заданиями. Кроме того, в эфире онлайн-марафона эксперты обсудят актуальные темы, связанные с русским языком, литературой и культурой.

В Калининградской области диктант будет проходить на 19 площадках.  Из них семь распахнут свои двери в столице региона.

Адреса в Калининграде:

  • Главная площадка: учебный корпус № 27 БФУ (Генерал-лейтенанта Озерова, 57),
  • Филиал Государственной Третьяковской галереи (Парадная набережная, 3),
  • Информационный центр по атомной энергии (Советский проспект, 1),
  • Калининградский филиал МФЮА (закрытая площадка),
  • Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11),
  • Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39),
  • Библиотека им. М. Горького (Лермонтова, 8)

Посмотреть полный список площадок и зарегистрироваться можно на сайте проекта

