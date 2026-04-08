«Стресс, опыт, пиар, узнаваемость»: как калининградский бренд побывал на Неделе моды в Москве

В этом году на Московской неделе моды был представлен калининградский бренд MIDITI. Его основательницы Дарья и Мария Титовы и дизайнер Дмитрий Кудрявцев побывали в закрытом дискуссионном клубе «Креспективы». Что они там рассказали — читайте в материале «Клопс».

Зачем местным брендам участвовать в мероприятиях федерального масштаба — дорогих, да вдобавок требующих огромной подготовки? Мнение экспертов таково: это не способ заработка, а инвестиция в имидж.

Впрочем, главная проблема для многих брендов — не зачем, а как. Попасть на мероприятие всероссийского уровня очень сложно: в этом году на Неделе моды было менее 10 участников из регионов. Но, уверяют эксперты, подготовиться к такому событию — ещё сложнее, чем пройти отбор.

Неделя моды – это всегда стресс, опыт, пиар, узнаваемость», — считает Дарья Титова.

Как рассказал дизайнер MIDITI Дмитрий Кудрявцев, их заявку на Московскую неделю моды утвердили за две недели до показа. За четырнадцать дней они с сёстрами Титовыми успели придумать коллекцию, сшить её, найти моделей и отрепетировать выход.

«Каждый день у нас был дедлайн по одной из позиций: список моделей, команда, музыкальное сопровождение», — поделилась Мария Титова.