«Стресс, опыт, пиар, узнаваемость»: как калининградский бренд побывал на Неделе моды в Москве

В этом году на Московской неделе моды был представлен калининградский бренд MIDITI. Его основательницы Дарья и Мария Титовы и дизайнер Дмитрий Кудрявцев побывали в закрытом дискуссионном клубе «Креспективы». Что они там рассказали — читайте в материале «Клопс».
Зачем местным брендам участвовать в мероприятиях федерального масштаба — дорогих, да вдобавок требующих огромной подготовки? Мнение экспертов таково: это не способ заработка, а инвестиция в имидж.
Впрочем, главная проблема для многих брендов — не зачем, а как. Попасть на мероприятие всероссийского уровня очень сложно: в этом году на Неделе моды было менее 10 участников из регионов. Но, уверяют эксперты, подготовиться к такому событию — ещё сложнее, чем пройти отбор.
Неделя моды – это всегда стресс, опыт, пиар, узнаваемость», — считает Дарья Титова.
Как рассказал дизайнер MIDITI Дмитрий Кудрявцев, их заявку на Московскую неделю моды утвердили за две недели до показа. За четырнадцать дней они с сёстрами Титовыми успели придумать коллекцию, сшить её, найти моделей и отрепетировать выход.
«Каждый день у нас был дедлайн по одной из позиций: список моделей, команда, музыкальное сопровождение», — поделилась Мария Титова.
Организаторы Недели предоставили площадку, свет, звук, обувь (хотя MIDITI работали со своим партнёром), мейкап и помощников: «отпаривателей» и сисадминов. Всё остальное — за собственный счёт.
Калининградский бренд самостоятельно разрабатывал коллекцию, закупал ткань, обеспечивал перелёты и проживание, а также искал моделей, фотографов и музыкантов. Отдельной трудностью стали регламенты: показ был рассчитан на аудиторию 6+. Пришлось подумать даже о том, чтобы напечатать приглашения — и всё это за две недели.
Музыку к показу написал калининградец Ашот Геворкян. Украшениями помогли местные бренды — они предоставили янтарь нужных оттенков, подходивших к коллекции.
«Каждый пункт своего выступления на Неделе моды нужно согласовывать с организаторами. Но мы справились, — отметил Дмитрий Кудрявцев.
Я не первый раз участвую в модных показах, но, когда ты находишься в центре Москвы, в Манеже – это, конечно, вдохновляет».
Коллекция, которую MIDITI представили в Москве, называлась «Пески времени». Кудрявцев объяснил это так: «Не представляю Калининградскую область без песчаных пейзажей».
Результат калининградцы получили сразу после показа: на бренд обратили внимание несколько крупных изданий. «Мы приглашали московских стилистов, блогеров, СМИ, потом многие разместили на своих каналах отчёты. Эти контакты в сравнении с рекламой на баннерах продвигают бренд эффективнее и экономичнее», — рассказала Мария Титова.
Опыт MIDITI подтверждает слова других экспертов. Дизайнер и художник Дмитрий Чайка вспомнил, как с брендом Vereja в прошлом году открывал показом Московскую неделю моды. Это тоже было непросто: основатель марки лично изучал наличники, а сам Чайка вязал патчи и рисовал маскотов.
Однако участники всё равно остались довольны: «Неделя моды — это медиаповод, продвижение бренда и праздник для всех!» — резюмировал дизайнер.
Дискуссионный клуб «Креспективы» посетили представители брендов 1339perfumes, Chimadaika, MARISTEF, 1sterica, To comme, Ryoshi, Amaze, VUA-LYA,Krylov Jewelry, «Руника», Nezhno.Mi. Своё мнение высказали стилисты Рита Токарева и Ирэн Сергеева, а также маркетолог Леонид Порядин.
