«Пусть мой голос прозвучит через тех, кто был рядом»: в Светлогорске пройдёт трибьют-шоу Николая Носкова

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в среду, 10 июня, представят официальное трибьют шоу Николая Носкова с симфоническим оркестром. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Шоу создано при участии продюсера Виктора Дробыша, самого Николая Носкова и его многолетнего музыкального партнёра — артиста IVAN. «Сегодня Носков не может регулярно выступать, но желает одного: чтобы его песни жили дальше и звучали вживую», — говорится об идее проекта.

Вот что Николай Носков рассказывает о концертной программе: «В моей жизни всегда была сцена. На ней я жил, горел, ошибался и любил. И пока звучали мои песни — я знал, что живу не зря. Пусть мой голос прозвучит через тех, кто был рядом. Через Сашу Иванова (IVAN), моего музыкального партнёра, который чувствует каждую ноту и смысл этих песен, как собственное дыхание. Пусть он споёт их так, как если бы мы вместе снова стояли на одной сцене».

Виктор Дробыш подчёркивает важность сохранения творческого наследия солиста: «Если делать трибьют Носкову — то только с человеком, который реально знает, как это должно звучать. IVAN, пожалуй, единственный, кому я могу доверить эту роль, будучи уверенным, что публика Носкова его примет и по-настоящему полюбит!»

Начало в 19:00. Билеты без наценки доступны на «Клопс Афише».