Гости из Москвы, Японии и Адыгеи: фестиваль «Русская музыка на Балтике» открылся концертом Рахманинова (фото)

В понедельник, 6 апреля, в Калининградской филармонии стартовал XIII Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике»6+. На открытии звучали произведения Сергея Рахманинова. Чем запомнился первый концерт фестиваля — рассказывет «Клопс».

«Русская музыка на Балтике» продлится два месяца. Стартовал музыкальный марафон красиво: с концерта Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова, который в этом году отмечает 90-летие.

Дирижировал концерт представитель известной музыкальной династии Дмитрий Юровский, в прошлом — главный капельмейстер Королевской фламандской оперы в Антверпене и Генте (Бельгия). Сейчас он работает в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

Были на церемонии и другие почётные гости. Так, зрителей и музыкантов поприветствовал региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак. Он отметил, что «Русская музыка на Балтике» стала символом Калининградской области.

«Калининград часто называют регионом культурного диалога, и присутствие русской музыки в регионе не просто является не просто актуальным, а символическим моментом, на который мы всегда обращаем внимание публики», — сказал Ермак.