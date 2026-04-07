Гости из Москвы, Японии и Адыгеи: фестиваль «Русская музыка на Балтике» открылся концертом Рахманинова (фото)

В понедельник, 6 апреля, в Калининградской филармонии стартовал XIII Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике»6+. На открытии звучали произведения Сергея Рахманинова. Чем запомнился первый концерт фестиваля — рассказывет «Клопс».
«Русская музыка на Балтике» продлится два месяца. Стартовал музыкальный марафон красиво: с концерта Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова, который в этом году отмечает 90-летие.
Дирижировал концерт представитель известной музыкальной династии Дмитрий Юровский, в прошлом — главный капельмейстер Королевской фламандской оперы в Антверпене и Генте (Бельгия). Сейчас он работает в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.
Были на церемонии и другие почётные гости. Так, зрителей и музыкантов поприветствовал региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак. Он отметил, что «Русская музыка на Балтике» стала символом Калининградской области.
«Калининград часто называют регионом культурного диалога, и присутствие русской музыки в регионе не просто является не просто актуальным, а символическим моментом, на который мы всегда обращаем внимание публики», — сказал Ермак.
В первом отделении концерта звучал Фортепианный концерт №3 Рахманинова, во втором — его же «Симфонические танцы». Солировал пианист и лауреат международных конкурсов Константин Емельянов.
«Лирика Рахманинова в этом концерте необыкновенно глубока и сдержанна, порой даже сурова по колориту и требует более сосредоточенного внимания, чтобы полностью воспринять всю красоту выраженного в ней чувства. И, вместе с тем, чуслышать драматические контрасты, прочувствовать напряжённость симфонического развития», — отметили в филармонии.
Аудитории исполнение пришлось по вкусу: каждое произведение сопровождали шквал аплодисментов и стоячие овации. Получили музыканты и более материальные подарки — их предоставили партнёры фестиваля.
Фестивальная программа включает ещё 13 концертов в Калининграде, Советске и Гурьевске. Ради «Русской музыки на Балтике» в регион прилетят музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Адыгеи, Калининграда, Беларуси и даже Японии. В общей сложности, рассказали в филармонии, в мероприятиях примут участие около 400 исполнителей.
