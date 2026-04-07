«Непроизошло», «Улицы ждали» и другие хиты: певец Zoloto даст осенний концерт в Калининграде

В калининградском развлекательном комплексе «Резиденция королей» в субботу, 19 сентября, выступит исполнитель Zoloto. Артист гастролирует с новым туром «Сколько уже дней». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Песни из топов музыкальных чартов в исполнении Владимира Золотухина «вновь заставят зал петь в унисон «Непроизошло», танцевать под тик-ток хит «Грустно на афтепати» и очаровываться, вспоминая дорогие сердцу моменты, под "Улицы ждали"».

Новое шоу можно будет увидеть в городах от Иркутска до Краснодара, а завершится тур большими стадионными концертами в Москве и Санкт-Петербурге.

Вместе с солистом, как всегда, выступит инструментальная группа, участники которой украшают синглы своими соло-партиями, неожиданным джемом внутри известных всем хитов.

Начало в 20:00.