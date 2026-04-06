От королевской ухи до копчёной рыбки: в поселении Кауп в выходные отпразднуют День средневековой корюшки

В поселении Кауп под Зеленоградском в субботу, 11 апреля, отпразднуют День средневековой корюшки. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Гостей приглашают провести семейные выходные, погрузившись в атмосферу жизни скандинавских мореходов. Желающие смогут принять участие в народных гуляньях, конкурсах и забавах — вступить в бой на мягких мечах, освоить ходули, посетить мастер-класс по кузнечному делу, померить доспехи в музее оружия или сразиться за приз в конкурсе «Дай леща!».

Всем участникам предложат присоединиться к экскурсии по городищу, послушать увлекательные истории о странствиях викингов и увидеть настоящий драккар. Не обойдётся и без средневековых яств: на открытом огне будут готовить рыбные блюда — от королевской ухи с дымком до ароматной корюшки.

Добраться до поселения можно самостоятельно или на специальном платном трансфере из:

Калининграда (парковка на Шевченко, 2),

Зеленоградска (ул. Ленина, 10, ориентир — автовокзал),

Светлогорска-2 (ж/д вокзал, ул. Ленина, 33).

Бронировать места на трансфер необходимо заранее.