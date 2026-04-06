На конкурсе моноспектаклей в Мамоново выбрали лучших режиссёров, актёров и охранителей исторического наследия

В минувшую субботу, 4 апреля, в Мамоново состоялся III областной конкурс моноспектаклей «МОНОграфия». Свои работы на суд зрителей и жюри представили 12 артистов. О том, чем театралы удивили зрителей в этом году, «Клопс» поговорил с директором мамоновского ДК Людмилой Василевской.

Отличие «МОНОграфии» от большинства театральных конкурсов — в том, что принять участие в ней могут не только профессиональные артисты. Организаторы отмечают, что за три года своего существования фестиваль успел стать одним из самых заметных мероприятий такого рода в Калининградской области.

Формат конкурса прост: каждый коллектив-участник представляет на суд жюри постановку, в которой участвует только один актёр. Это могут быть драмы, спектакли театра кукол и другие сценические формы — только не публичные чтения и не музыкальные номера. Это, считают организаторы, создаёт особое напряжение: артист не может прикрыть собственные оплошности музыкой или понадеяться на помощь коллег.

По словам Людмилы Василевской, интерес зрителей к конкурсу заметно вырос даже по сравнению с прошлым годом. «Внимания больше, он стал рейтинговым, — отмечает директор ДК. — Я думаю, что на следующий год уже будут пробовать себя и другие муниципалитеты. Но и сейчас список участников — Зеленоградск, Нестеров, Советск, Правдинск — говорит сам за себя».