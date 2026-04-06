На конкурсе моноспектаклей в Мамоново выбрали лучших режиссёров, актёров и охранителей исторического наследия

В минувшую субботу, 4 апреля, в Мамоново состоялся III областной конкурс моноспектаклей «МОНОграфия». Свои работы на суд зрителей и жюри представили 12 артистов. О том, чем театралы удивили зрителей в этом году, «Клопс» поговорил с директором мамоновского ДК Людмилой Василевской.
Конкурс моноспектаклей
Отличие «МОНОграфии» от большинства театральных конкурсов — в том, что принять участие в ней могут не только профессиональные артисты. Организаторы отмечают, что за три года своего существования фестиваль успел стать одним из самых заметных мероприятий такого рода в Калининградской области.
Формат конкурса прост: каждый коллектив-участник представляет на суд жюри постановку, в которой участвует только один актёр. Это могут быть драмы, спектакли театра кукол и другие сценические формы — только не публичные чтения и не музыкальные номера. Это, считают организаторы, создаёт особое напряжение: артист не может прикрыть собственные оплошности музыкой или понадеяться на помощь коллег.
По словам Людмилы Василевской, интерес зрителей к конкурсу заметно вырос даже по сравнению с прошлым годом. «Внимания больше, он стал рейтинговым, — отмечает директор ДК. — Я думаю, что на следующий год уже будут пробовать себя и другие муниципалитеты. Но и сейчас список участников — Зеленоградск, Нестеров, Советск, Правдинск — говорит сам за себя».
В этом году на сцену вышли 12 участников из девяти калининградских муниципалитетов. Конкурсные показы начались в полдень и продолжались целый день — последний артист ушёл со сцены около восьми.
Темы спектаклей оказались предельно разными — от классики до современной прозы. Артисты привезли в Мамоново моноспектакли о Сальери, Василии Тёркине, героях «Собачьего сердца» и современных детдомовцах.
Такой разброс сюжетов, подчёркивают в ДК, показывает широту репертуара местных любительских театров. И способности артистов, которые могут воплотит на сцене как классического персонажа, так и героя, который публике ещё не знаком.
Единственное строгое условие — хронометраж: спектакль должен идти от 15 минут до часа. Именно столько продлились в этот раз самый короткий и самый длинный спектакли соответственно.
Лучший спектакль, актёр и режиссёр
Главный организатор конкурса, Областной Дом народного творчества, уже назвал имена победителей. Лучший моноспектакль — «Про кошку», его представила театральная студия «ЛиК» из Нестеровского района. Режиссёр — Елена Каледа.
Приз за лучшую режиссёрскую работу присуждали в двух возрастных категориях. Лучшим постановщиком из начинающих стала Елизавета Чубарь из мамоновского театра «Арлекино». Среди взрослых победу одержала Елена Салова из драмкружка «Маска» в Луговском.
Лучшей юной актрисой жюри также признало Елизавету Чубарь, которая разделила это звание с Арсением Клоковым из гурьевского театра «Оле-Лукойе». Как состоявшиеся актёры призы получили Ильяс Эльман оглы Салаев из театра «Молодая гвардия» в Советске и Ирина Шполянская — исполнительница главной и единственной роли в спектакле «Про кошку».
Были и специальные номинации. Диплома «за ансамбль актёра и режиссёра» удостоилась Анна Лукина из театральной студии «Имаго» в Советске. «За сохранение наследия» наградили Владимира Дёмчина из Правдинского Дома культуры. Приз «за лучшую авторскую работу» забрала Елена Салова из «Маски».
Первый смотр принимал посёлок Люблино под Светлым, а второй и третий прошли в Мамоново — и организаторы допускают, что площадка станет постоянным домом для «МОНОграфии».
