«Город чудесный»: художники и фотографы предложили всем, кто небезразличен к красоте, насладиться видами Гусева (фото)

В минувшие выходные в Калининградской области открылась выставка «Штрихи к портрету. Один день в Гусеве»0+. Это продолжение проекта «Малые города — большое вдохновение» от творческого объединения «Симбиоз». Его руководительница Наталья Фомина рассказала «Клопс», чем порадует новая экспозиция.
Выставка выросла из пленэра, который художники и фотографы «Симбиоза» провели в Гусеве 14 марта. Они прогулялись по улицам и паркам, чтобы поймать самые яркие черты города — одни в кадр, а другие на холст.
«Сначала мы посмотрели фреску Отто Хайхерта — один из главных художественных объектов Гусева, — рассказывала о пленэре Фомина. — Затем художники отправились писать на заранее выбранные локации, а фотографы вместе с сотрудником музея Галиной Пелепенко прошли по городу с экскурсией, совместив её с фотосъёмкой.
Город чудесный, поэтому четырёх часов едва хватило на всё задуманное».
В проекте приняли участие и местные авторы — это уже стало доброй традицией «Симбиоза». В этот раз к калининградцам присоединились Юлия Пономарчук, Наталья Урвачёва, а также Анна и Марат Галимовы. По замечанию Натальи Фоминой, их работы очень орагнично вписались в экспозицию.
Картины и снимки, сделанные в марте, за несколько недель обработали и объединили в одну выставку — теперь её можно увидеть в Гусевском краеведческом музее.
На открытие пришли жители Гусева и гости, специально приехавшие из других городов. «Многие заново открывали для себя знакомые улицы, парки, уголки — через работы мастеров привычные места вдруг заиграли по-новому, — объяснили в музее. — А какие-то и вовсе показались незнакомыми».
Вернисаж стал симбиозом не только живописи и фотографии: в этот раз к ним добавилась музыка. На открытии звучал саксофон Сергея Бебенина, а Диана Непомнящая из Городского дома культуры исполнила песню «Я голосую за жизнь».
И «Симбиоз», и музей остались довольны сотрудничеством. Гости выставки в соцсетях тоже оставляют восторженные отзывы: комментаторы отмечают, что впечатлились и самой экспозицией, и организацией вернисажа.
По словам Натальи Фоминой, в рамках проекта уже состоялись пять пленэров — в Железнодорожном, Гусеве, Озёрске, Заливино и Черняховске. Следующая выставка откроется 18 апреля в Озёрске, в общественном пространстве «Крупорушка». Затем 20 апреля начнёт работу экспозиция в Заливино, в музее «Дом рыбака». 1 мая торжественно откроется выставка в Черняховске, в замке Инстербург.
Летом участники проекта планируют отправиться дальше — в Балтийск, Советск, Багратионовск, Правдинск, Неман и Нестеров. В конце года в Калининграде пройдёт большая итоговая выставка, которая объединит работы авторов «Симбиоза», сделанные в разных городах.
