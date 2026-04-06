«Город чудесный»: художники и фотографы предложили всем, кто небезразличен к красоте, насладиться видами Гусева (фото)

В минувшие выходные в Калининградской области открылась выставка «Штрихи к портрету. Один день в Гусеве»0+. Это продолжение проекта «Малые города — большое вдохновение» от творческого объединения «Симбиоз». Его руководительница Наталья Фомина рассказала «Клопс», чем порадует новая экспозиция.

Выставка выросла из пленэра, который художники и фотографы «Симбиоза» провели в Гусеве 14 марта. Они прогулялись по улицам и паркам, чтобы поймать самые яркие черты города — одни в кадр, а другие на холст.

«Сначала мы посмотрели фреску Отто Хайхерта — один из главных художественных объектов Гусева, — рассказывала о пленэре Фомина. — Затем художники отправились писать на заранее выбранные локации, а фотографы вместе с сотрудником музея Галиной Пелепенко прошли по городу с экскурсией, совместив её с фотосъёмкой.

Город чудесный, поэтому четырёх часов едва хватило на всё задуманное».

В проекте приняли участие и местные авторы — это уже стало доброй традицией «Симбиоза». В этот раз к калининградцам присоединились Юлия Пономарчук, Наталья Урвачёва, а также Анна и Марат Галимовы. По замечанию Натальи Фоминой, их работы очень орагнично вписались в экспозицию.

Картины и снимки, сделанные в марте, за несколько недель обработали и объединили в одну выставку — теперь её можно увидеть в Гусевском краеведческом музее.