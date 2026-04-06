Концерты, выставки и экономический ликбез: 7 бесплатных мероприятий, которые помогут развеяться после работы

Рабочая неделя в 6 по 10 апреля в Калининграде будет насыщенной. Завершится театральный фестиваль, а музыкальный развернётся во всей красе — и, конечно, не обойдётся без лекций и творческих встреч. «Клопс» рассказывает, чем заняться, чтобы не сидеть дома по вечерам.

IX Международный фестиваль «Дни музыки Д. Д. Шостаковича»0+ Когда: всю неделю Где: различные площадки Калининграда и Светлогорска Фестиваль посвящён 120-летию со дня рождения композитора и 80-летию образования Калининградской области. Во вторник, 7 апреля, в 12:00 состоится открытый концерт «Время Шостаковича». Площадка — Центральная городская библиотека им. А. Гайдара. В тот же день в 15:00 стартует концерт «Вдохновение юных», где будут исполнены сочинения Шостаковича и его современников. Послушать их можно будет в арт-пространствое «Янтарь-холла». На среду, 8 апреля, запланирован концерт «Д. Д. Шостакович — детям!» в библиотеке им. Ю. Иванова. Начало в 12:00. В 16:00 начнётся программа «Слушая музыку Д. Д. Шостаковича» в Королевских воротах. В четверг, 9 апреля, в 16:00 состоится концерт «Звучание эпохи» в зале ДМШ им. Д. Д. Шостаковича. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Гала-концерт фестиваля «Театр танцует»6+ Когда: понедельник, 6 апреля, 16:00 Где: Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ) VI фестиваль «Театр танцует» представит концерт с лучшими конкурсными номерами. Участвуют коллективы из Калининграда, а также из других регионов России. На сцену выйдут как взрослые артисты (16–36 лет), так и юные танцоры с постановками для сверстников. Вход свободный.

Киноклуб в «Суспирии»18+ Когда: понедельник, 6 апреля, с 19:30 до 22:00 Где: бар «Суспирия» (Коперника, 21) Киноклуб приглашает на еженедельную встречу. В этот раз участники будут смотреть четвёртую серию культового «Декалога»18+ польского режиссёра Кшиштофа Кесьлёвского. После просмотра все желающие смогут принять участие в обсуждении сюжета, решений героев и поставленных авторами дилемм. Вход свободный, только 18+.

Лекция «Сбережения и инвестиции для детей»16+ Когда: вторник, 7 апреля, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Ведущий сотрудник компании «Юрист для народа» Иван Пряхин проведёт встречу, посвящённую детской финансовой грамотности. Участники обсудят, с чего начать знакомство ребёнка с деньгами, как объяснить основы сбережений и инвестиций и как создать накопления. Вход свободный.

Интерактивная беседа «Стихарь: Анатолий Алексеевич Лунин»12+ Когда: среда, 8 апреля, 13:00 Где: Библиотека им. М. Горького (Лермонтова, 8) Интерактивная беседа в библиотеке будет посвящена 96-летию со дня рождения калининградского писателя, поэта и журналиста Анатолия Лунина. Специальный гость — вдова литератора Мария Лунина. Она расскажет о жизни и творчестве своего супруга, а также прочтёт его стихи и ответит на все интересующие вопросы. Вход свободный.

Творческая встреча «Сольюсь душой со всем, что есть на свете»12+ Когда: четверг, 9 апреля, 18:00 Где: Центральная городская библиотека им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39) В Калининграде проведёт творческую встречу поэт, прозаик и эссеист Александр Гахов из Черняховска. В программе — рассказ автора о собственной биографии и творческом пути, а также обсуждение литературы и чтение стихов. Будут представлены книги Гахова, в том числе изданные в 2022 году: роман «По вере твоей» и сборник поэзии и прозы «Анфилада». Вход свободный. Александр Гахов родился в Курской области. Закончил Тамбовское военное авиационно-техническое и четверть века прослужил в вооружённых силах. В 1993 году ушёл в отставку в звании капитана. Написал десятки рассказов, несколько повестей и роман. В 2006 году был принят в члены Союза писателей России. Автор ряда прозаических и поэтических сборников, исторической и приключенческой прозы, победитель многих российских и международных конкурсов. Член-корреспондент Академии поэзии.