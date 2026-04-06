Реконструкции, выставки и возложения цветов: как пройдут Дни армейской культуры в Калининграде (программа)

А в форте №5 работает экспозиция «Суворов. Наука побеждать». Её подготовили калининградские музейщики вместе с коллегами из Санкт-Петербурга.

В 12:00 в «Маяковке» откроется стационарная экспозиция «Долг. Честь. Отвага», посвящённая истории российских Вооружённых сил. В этой же библиотеке представлена и книжная выставка «Победоносные страницы русской военной истории».

Там же можно будет увидеть три других проекта:

В понедельник, 6 апреля, в Калининградском областном историко-художественном музее откроется мультимедийная выставка Центрального архива Министерства обороны, приуроченная к 81-летию штурма и 80-летию области.

Во вторник, 6 апреля, в 12:00 в «Маяковке» состоится встреча «Служу России!» с участием военнослужащих и курсантов. В среду, 7 апреля, там запланировано два события: программа «От суворовских орлов до миротворцев XXI века» (в 12:00) и интерактивная викторина «Шифровальщики» (в 15:00). Чтобы принять участие, нужно заранее записаться по телефону.

Кроме того, 7 апреля в 11:00 в музее «Фридландские ворота» пройдёт лекция «Идеальный штурм». В Историко-художественном музее проведут урок мужества, в котором примет участие реконструкторский клуб «Прорыв». Собственная программа есть у Музея янтаря.

На 7 апреля также запланирована акция «Единый выставочный день», подготовленная историко-художественным музеем.

В четверг, 8 апреля, в пройдёт встреча-лекция с заведующим музея «Бункер» Михаилом Бадамшиным. Программа под названием «Боевой путь ополченческих дивизий в составе 11-й гвардейской армии» начнётся в 11:00, вход свободный.

9 апреля

Четверг, 9 апреля — ключевой день. В 10:00 на мемориале 1 200 гвардейцам начнётся торжественная церемония.

В «Маяковке» пройдёт концерт «Сердце Родины. Ансамбль «Горница» будет исполнять казачьи песни и хиты советских композиторов. Начало в 16:00, вход свободный по предварительной регистрации.

В Музее изобразительных искусств в этот день запланированы бесплатные экскурсии по новой выставке «Художественная летопись Калининградской области».

В КОИХМ 9 апреля с 18:00 будут работать интерактивные площадки, а также пройдёт встреча с реконструкторами и показ военной кинохроники. Программа будет называться «Так штурмовали Кёнигсберг». Запланирован также концерт «Поём вместе!», флешмоб «Песни победителей» и военно-полевое кафе. В 18:45 в «Бункере» воссоздадут эпизод пленения советскими парламентёрами командования кёнигсбергского гарнизона.

Кроме того, в разных учреждениях Калининграда и области запланированы литературная гостиная, квест-игра и несколько праздничных концертов.

С 6 по 13 апреля продлится X военно-патриотический фестиваль «Главное – Отчизне служить!». Основные площадки — Калининград, Светлогорск, Черняховск, Гурьевск и Советск.