Сетевые истории: ромком, хоррор и ещё 5 фильмов о том, как интернет может изменить жизнь

4 апреля — Международный день интернета. Глобальная сеть вдохновляет режиссёров на создание самых разных историй — от милых романтических комедий до жутких хорроров. «Клопс» вспомнил шесть интересных фильмов, которые заставят взглянуть на всемирную паутину с новой стороны.

«Мистер Штайн идёт в онлайн»18+ Жан-Луи Штайн (Пьер Ришар) — одинокий пенсионер, которому дети дарят компьютер. Кое-как освоившись в сети, он знакомится с молодой женщиной, которая в восторге от его чуть старомодных манер. Правда, она не знает, что далеко не всё в его анкете — правда. Теперь мистер Штайн должен избежать разоблачения. Режиссёр и сценарист Стефан Робели забавно, но без язвительности показывает, как непросто порой старшему поколению влиться в интернет. Фильм получился очень оптимистичным — о том, что возраст ничему не помеха, а современные технологии легко спасают от социальной изоляции.

«Прямой эфир»18+ Блогер‑миллионник Егор (Павел Чернышёв) в поисках впечатляющего контента отправляется на Кавказ. Вдруг один из его спутников случайно наступает на противопехотную мину. Он не может сдвинуться с места, а Егор видит в этом шанс прославиться и начинает прямой эфир — чем ставит под угрозу и свою, и чужую жизнь. Трансляция в реальном времени для режиссёра Карена Оганесяна — метафора современной культуры, которая порой не видит разницы между развлечением и эксплуатацией чужих страданий. Авторы очень однозначно высказались о том, чем грозит стремление к популярности — и пригласили зрителей присоединиться к размышлениям.

«Кто я»18+ Юный программист Бенджамин (Том Шиллинг) хочет стать знаменитым. Вместе с группой таких же молодых хакеров он создаёт организацию, которая совершает дерзкие взломы. Но постепенно анонимность перерастает во вседозволенность, а граница между игрой и криминалом стирается. Фильм Баррана Бо Однара — это одновременно остросюжетный триллер и философское размышление. Режиссёр превратил историю групп хакеров в притчу о личной и коллективной ответственности — и о том, как интернет меняет людей.

«Запрос в друзья»18+ Студентка Лора (Алисия Дебнем-Кери) активно ведёт соцсети, и у неё множество интернет-друзей. Однажды девушка принимает запрос от незнакомки, но вскоре та становится слишком навязчивой. Лора решает прекратить общение, но не может даже представить, к каким ужасным последствиям это приведёт. Фильм Симона Ферхоэвена играет на всех страха, связанным с соцсетям — от кибербуллинга до потери приватности. Героиню легко поймёт всякий, кто активно присутствует в сети — и это делает события «Запроса в друзья» особенно страшными.

«Социальная сеть» Действие начинается в 2003 году в Гарварде. Студент-программист Марк Цукерберг* (Джесси Айзенберг) после болезненного разрыва за одну ночь создаёт проект, который сначала становится университетской сенсацией, а затем превращается в крупнейшую социальную сеть мира. Биографическая драма Дэвида Финчера по сценарию Аарона Соркина — один из главных фильмов про интернет-культуру. Это рассказ о создании соцсети, но одновременно — история о власти, амбициях и цене успеха. Фильм построен на разговорах, но смотрится как триллер. *Марк Цукерберг — основатель и глава компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.

«Удалить историю»18+ Мари (Бланш Гарден) шантажирует любовник, угрожающий выложить в сеть интимное видео. У Бертрана (Дени Подалидес) зависимость от интернет-покупок и проблемы с дочерью. Такисистка Кристина (Корин Мазьеро) сходит с ума, пытаясь понять, почему в приложении для водителей у неё лишь одна «звезда». В конце концов все трое решают объединиться, чтобы противостоять системе. «Удалить историю» — это не только комедия про забавных французов, но и остросоциальная сатира. Режиссёры Бенуа Делепин и Гюстав Керверн проанализировали, как интернет меняет человеческое сознание — и смогли не скатиться в морализаторство. А благодаря забавным сценам и неожиданным поворотам фильм способен заинтересовать даже тех, кто не очень озадачен глобальными проблемами.

«Связи нет»18+ В фильме несколько переплетающихся историй: в одной дети сталкиваются с кибербуллингом, в другой взрослым угрожают сетевые мошенники, а в третьей — семьи рушатся из-за IT-зависимости. Главные роли исполнили Джейсон Бейтман, Хоуп Дэвис, Фрэнк Грилло, Микаэл Нюквист и Александр Скарсгард. Режиссёр Генри Алекс Рубин исследовал влияние цифровых технологий на жизнь, отношения и моральные границы. Хотя фильм вышел в 2012 году, основные его идеи не устарели — а некоторые даже стали более актуальными. Критики отдельно хвалили визуальный стиль и монтаж, которые подчёркивают проблемы современного общения.

