Почти столетнюю мозаику, посвящённую Куршской косе, нашли в исправительной колонии под Зеленоградском

В посёлке Колосовка под Зеленоградском обнаружили уникальную мозаику, посвящённую Куршской косе. Простым туристам увидеть её нельзя — но изучить и измерить панно удалось специалистам. Подробности «Клопс» рассказал создатель проекта «Наследие стен» Евгений Мосиенко.

Почему на мозаику нельзя посмотреть? Всё просто: она находится в здании бывшего авиационного госпиталя, которое сейчас занимает исправительная колония. Исследователи из «Наследия стен» смогли изучить её благодаря поддержке начальника регионального УФСИН и руководства ИК-4.

По словам Евгения Мосиенко, о том, что в здании есть интересное панно, эксперты узнали случайно. Несколько лет назад одно из калининградских СМИ делало репортаж из колонии, и оно попало на фото. Специалисты начали искать информацию — и оказалось, что мозаика находится в этом здании ещё с немецких времён.

Панно в Колосовке создано художницей из Штутгарта Ольгой Вальдшмидт во второй половине 1930-х годов. Эскиз она разработала сама, а воплотили работу мастера компании August Wagner из Берлина — крупнейшего в те годы производителя смальты и мозаичных материалов.

Художница вдохновлялась пейзажами Куршской косы. Неизвестно, правда, видела ли Вальдшмидт их вживую или ориентировалась на фотографии.

Волонтёры подчёркивают: очень ценно, что это мозаика посвящена именно местной природе — как и многие другие, созданные уже в СССР и России. Это позволяет увидеть своего рода преемственность: калининградские пейзажи вдохновляли и вдохновляют творцов во все времена.