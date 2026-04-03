Почти столетнюю мозаику, посвящённую Куршской косе, нашли в исправительной колонии под Зеленоградском

В посёлке Колосовка под Зеленоградском обнаружили уникальную мозаику, посвящённую Куршской косе. Простым туристам увидеть её нельзя — но изучить и измерить панно удалось специалистам. Подробности «Клопс» рассказал создатель проекта «Наследие стен» Евгений Мосиенко.
Почему на мозаику нельзя посмотреть? Всё просто: она находится в здании бывшего авиационного госпиталя, которое сейчас занимает исправительная колония. Исследователи из «Наследия стен» смогли изучить её благодаря поддержке начальника регионального УФСИН и руководства ИК-4.
По словам Евгения Мосиенко, о том, что в здании есть интересное панно, эксперты узнали случайно. Несколько лет назад одно из калининградских СМИ делало репортаж из колонии, и оно попало на фото. Специалисты начали искать информацию — и оказалось, что мозаика находится в этом здании ещё с немецких времён.
Панно в Колосовке создано художницей из Штутгарта Ольгой Вальдшмидт во второй половине 1930-х годов. Эскиз она разработала сама, а воплотили работу мастера компании August Wagner из Берлина — крупнейшего в те годы производителя смальты и мозаичных материалов.
Художница вдохновлялась пейзажами Куршской косы. Неизвестно, правда, видела ли Вальдшмидт их вживую или ориентировалась на фотографии.
Волонтёры подчёркивают: очень ценно, что это мозаика посвящена именно местной природе — как и многие другие, созданные уже в СССР и России. Это позволяет увидеть своего рода преемственность: калининградские пейзажи вдохновляли и вдохновляют творцов во все времена.
Размер панно — 7,5 на 2,7 метра, что делает его одной из крупнейших интерьерных мозаик региона. Есть и более масштабные примеры, но их мало — особенно такого возраста.
Исследователи отмечают, что мозаика неплохо сохранилась, несмотря на свой почти столетний возраст. Евгений Мосиенко предполагает, что дело в её красоте: это очень атмосферный, узнаваемый пейзаж Куршской косы. В здании нынешней колонии побывало много учреждений, но никому из владельцев не пришло в голову убрать или переделать панно.
Мосиенко подчёркивает: вживую панно производит совсем иное впечатление, чем на фото. Кроме того, изучив мозаику, эксперты нашли ещё несколько «зацепок», которые могут привести к другим памятникам мозаичного искусства, пока не открытым.
