«Ох, тяжела ты, шапка Мономаха»: в Калининград привезли 24 уникальные иллюстрации к пушкинскому «Годунову»

В четверг, 2 апреля, в Калининградском областном историко-художественном музее открылась выставка «Следуя за Пушкиным»6+. Главными её экспонатами стали уникальные иллюстрации к «Борису Годунову». Подробности — в материале «Клопс».
Пушкинский заповедник предоставил 24 иллюстрации, созданные членом двух Союзов — художников и театральных деятелей России — Игорем Шаймардановым. Свои работы автор подготовил к 200-летию «Бориса Годунова». Юбилей отмечали в прошлом году: рукопись первой редакции Пушкин завершил в ноябре 1825-го.
Все картины выполнены на картоне в оригинальной авторской технике — акварель и гелевая ручка. Таким же образом художник иллюстрировал и другие произведениям Пушкина — например, его знаменитые сказки.
Шаймарданов подошёл к иллюстрациям как сценограф: старался передать не детали, а движения. В интервью «Театралу» он признавался, что ориентируется на отдельные цитаты, которые помогают ему представить визуальный образ.
«Восхищаемся работами художника, который так точно, так тонко и очень объёмно воспринимает творчество Пушкина, буквально следуя по строкам произведения», — отметила на открытии заведующая художественным сектором КОИХМ Валентина Покладова.
В музее считают, что главное достоинство иллюстраций Шаймарданова в том, что они передают весь драматизм Смутного времени, психологическую глубину героев и их внутренний мир.
На открытии выставки в Калининграде присутствовали художники, музейщики, преподаватели и школьники — и, конечно, сам Игорь Шаймарданов. За поэтическую атмосферу отвечали местные литераторы из сообщества «Поэты 39», которые помогли гостям вспомнить строки «Годунова».
Директор музея Екатерина Манюк отметила, что выставка стала уже седьмым совместным проектом КОИХМ и Пушкинского заповедника. «Мы очень счастливы, что сложилась такая дружба между музеями, несмотря на удалённость», — добавила первый замминистра по культуре и туризму Калининградской области Марина Сергеева.
Кроме иллюстраций, на выставке можно увидеть копейку времён Бориса Годунова и стенд с книгами Александра Пушкина. Специально для этого проекта музей достал из фондов боярскую шубу — правда, не настоящую, а сшитую для театральной постановки.
Выставка будет открыта для посетителей до 30 апреля.
В прошлом году в Калининграде показали неизвестную рукопись Пушкина, которая хранилась в семье местных жителей.