«Ох, тяжела ты, шапка Мономаха»: в Калининград привезли 24 уникальные иллюстрации к пушкинскому «Годунову»

В четверг, 2 апреля, в Калининградском областном историко-художественном музее открылась выставка «Следуя за Пушкиным»6+. Главными её экспонатами стали уникальные иллюстрации к «Борису Годунову». Подробности — в материале «Клопс».

Пушкинский заповедник предоставил 24 иллюстрации, созданные членом двух Союзов — художников и театральных деятелей России — Игорем Шаймардановым. Свои работы автор подготовил к 200-летию «Бориса Годунова». Юбилей отмечали в прошлом году: рукопись первой редакции Пушкин завершил в ноябре 1825-го.

Все картины выполнены на картоне в оригинальной авторской технике — акварель и гелевая ручка. Таким же образом художник иллюстрировал и другие произведениям Пушкина — например, его знаменитые сказки.

Шаймарданов подошёл к иллюстрациям как сценограф: старался передать не детали, а движения. В интервью «Театралу» он признавался, что ориентируется на отдельные цитаты, которые помогают ему представить визуальный образ.

«Восхищаемся работами художника, который так точно, так тонко и очень объёмно воспринимает творчество Пушкина, буквально следуя по строкам произведения», — отметила на открытии заведующая художественным сектором КОИХМ Валентина Покладова.

В музее считают, что главное достоинство иллюстраций Шаймарданова в том, что они передают весь драматизм Смутного времени, психологическую глубину героев и их внутренний мир.