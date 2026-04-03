«Я влюблён в эту землю»: в Гусеве открылась выставка пейзажных снимков, сделанных с борта самолёта Ан-2 (фото)

В четверг, 2 апреля, отмечали День единения народов Беларуси и России. В Гусеве этот праздник прошёл по-особенному: здесь открылась выставка «Сердце земли моей»0+, состоящая из пейзажных снимков. Подробности о проекте «Клопс» рассказали в городском историко-краеведческом музее.

«Сердце земли моей» — проект белорусского фотохудожника и краеведа Александра Лосминского, заслуженного журналиста и руководителя фотостудии в Гродно. Лосминский известен как автор почти 40 фотоальбомов, многие из которых посвящены природе и городам Беларуси — особенно западной её части.

Работы фотохудожника побывали на крупных международных площадках: например, в московском ВДНХ. В прошлом году выставку «Сердце земли моей» можно было увидеть в Калининградском областном историко-художественном музее, а сейчас проект добрался до Гусева.

Все фотографии, которые представлены в экспозиции, сделаны с борта самолёта Ан-2. Лосминский запечатлел старинные замки, извилистые воды Августовского канала и панорамы Принеманья, которые с высоты открываются иначе, чем с земли.