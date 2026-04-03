«Я влюблён в эту землю»: в Гусеве открылась выставка пейзажных снимков, сделанных с борта самолёта Ан-2 (фото)

В четверг, 2 апреля, отмечали День единения народов Беларуси и России. В Гусеве этот праздник прошёл по-особенному: здесь открылась выставка «Сердце земли моей»0+, состоящая из пейзажных снимков. Подробности о проекте «Клопс» рассказали в городском историко-краеведческом музее.
«Сердце земли моей» — проект белорусского фотохудожника и краеведа Александра Лосминского, заслуженного журналиста и руководителя фотостудии в Гродно. Лосминский известен как автор почти 40 фотоальбомов, многие из которых посвящены природе и городам Беларуси — особенно западной её части.
Работы фотохудожника побывали на крупных международных площадках: например, в московском ВДНХ. В прошлом году выставку «Сердце земли моей» можно было увидеть в Калининградском областном историко-художественном музее, а сейчас проект добрался до Гусева.
Все фотографии, которые представлены в экспозиции, сделаны с борта самолёта Ан-2. Лосминский запечатлел старинные замки, извилистые воды Августовского канала и панорамы Принеманья, которые с высоты открываются иначе, чем с земли.
«Я влюблён в эту землю, — признавался Лосминский перед выставкой в Калининграде, — и поэтому популяризирую её на выставках и в фотоальбомах, чтобы как можно больше людей из разных стран также полюбили Беларусь и мою гродненскую землю».
Выставка не ограничивается фотографиями: в витринах представлены сувениры и предметы, связанные с культурой Беларуси. Здесь можно увидеть плетение из бересты, изделия из дерева, а также знаменитый лён и книги.
«Предметы, которые показывают наши настоящие, неформальные отношения с Беларусью — тёплые, душевные, без лишних слов», — комментируют в музее.
