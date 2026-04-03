Орден иглы и лекала: в замке Инстербург к началу мая починят дорожки, поставят скамейки и запустят швейную мастерскую

Замок Инстербург в Черняховске активно готовится к началу туристического сезона. Главным нововведением весны станет запуск швейной мастерской. Подробности о ней и текущих работах «Клопс» рассказал член совета НКО «Фонд "Дом-Замок"» Алексей Оглезнев.
Повседневные заботы
Территорию приводят в порядок силами волонтёров, и задача у них серьёзная: постоянного ухода требуют почти 2,3 гектара двора и более 1 500 м2 внутренних помещений.
В марте добровольные помощники занимались «прополкой» — разбирали и очищали булыжное покрытие ливневых каналов. Когда один из участков пришлось оставить до просушки, переключились на плитку форбурга: там пешеходные дорожки, от которых сохранился лишь небольшой и сильно изношенный фрагмент.
Параллельно идёт уборка двора хохбурга. Хотя вход туда пока закрыт из-за аварийного состояния, пространство стараются держать в порядке.
Часть задач связана с инфраструктурой для посетителей. На детской площадке меняют подгнившие деревянные элементы настилов. Уже через несколько дней у кострища появятся новые скамейки. Конструкцию подобрали не сразу: первые два варианта оказались слишком сложными для реализации. Если третий хорошо покажет себя в работе, волонтёры сделают ещё несколько штук.
Отдельное внимание хранители замка уделяют подземельям и внутренним пространствам. В хохбурге запланированы профилактические работы, а в первой части подземелья форбурга — электромонтаж. Все эти работы планируют завершить к 1 мая.
Параллельно в замке возвращаются к культурной программе. Здесь вновь пробуют развивать огненные представления: в начале и середине 2000-х фаер-шоу были неотъемлемой частью мероприятий Инстербурга, и именно отсюда вышли многие исполнители региона. Сейчас новое поколение осваивает поинг под руководством Валерии Загировой.
Новая мастерская
Запуск швейного клуба в Инстербурге — продолжение проекта «Общественная городская мастерская», который развивается в замке уже давно. В прошлые годы здесь уже появились пространства для работы столяра и керамиста. В обоих случаях роль сыграли конкретные люди: реставраторы Олег и Игорь Суратовы и керамист Ольга Валова. Благодаря им мастерские стали реально действующими.
Идею подключить швей тоже предложили резиденты замка. Молодёжный театр «Белая Роза» и творческое объединение «Кудесники» попросили создать место, где можно было бы шить костюмы и проводить ремесленные программы. В заявку на грант проект включили в начале 2024 года, и вот: замок получил деньги на ремонт и закупку оборудования — швейных машин, утюга, парогенератора.
Под мастерскую выделили кабинет с табличкой «Главный инженер». Именно здесь в 1997 году началась новейшая история Инстербурга: в этой комнате работали первые энтузиасты, взявшиеся за возрождение замка. Помещение было полностью готово уже осенью, но пустовало из-за отсутствия отопления. Сейчас его постепенно вводят в работу.
До 1 мая комнату планируют дооснастить: часть пространства превратят в хранилище театральных костюмов. Высокие потолки — более четырёх метров — позволяют устроить второй ярус. Конструкцию возведут в ближайшее время.
А что с восстановлением?
Вечный вопрос, который задают хранителям замка гости и местные жители — когда начнётся глобальная реставрация. Алексей Оглезнев уверяет: всё будет в своё время.
«Для этого и работаем каждый день без выходных и праздников. Но силами волонтёров это сделать невозможно, — комментирует он. — Все документы подготовлены и поданы куда надо. Так что ждём своей очереди и по мере сил делаем что можем для его сохранения».
А пока всех желающих приглашают присоединиться к жизни замка. 1 мая в честь открытия сезона в Инстербурге пройдёт «Музейный пикник» — встреча музейного и творческого сообщества, где представят новые проекты и программы.
