Орден иглы и лекала: в замке Инстербург к началу мая починят дорожки, поставят скамейки и запустят швейную мастерскую

Замок Инстербург в Черняховске активно готовится к началу туристического сезона. Главным нововведением весны станет запуск швейной мастерской. Подробности о ней и текущих работах «Клопс» рассказал член совета НКО «Фонд "Дом-Замок"» Алексей Оглезнев.

Повседневные заботы

Территорию приводят в порядок силами волонтёров, и задача у них серьёзная: постоянного ухода требуют почти 2,3 гектара двора и более 1 500 м2 внутренних помещений.

В марте добровольные помощники занимались «прополкой» — разбирали и очищали булыжное покрытие ливневых каналов. Когда один из участков пришлось оставить до просушки, переключились на плитку форбурга: там пешеходные дорожки, от которых сохранился лишь небольшой и сильно изношенный фрагмент.

Параллельно идёт уборка двора хохбурга. Хотя вход туда пока закрыт из-за аварийного состояния, пространство стараются держать в порядке.

Часть задач связана с инфраструктурой для посетителей. На детской площадке меняют подгнившие деревянные элементы настилов. Уже через несколько дней у кострища появятся новые скамейки. Конструкцию подобрали не сразу: первые два варианта оказались слишком сложными для реализации. Если третий хорошо покажет себя в работе, волонтёры сделают ещё несколько штук.

Отдельное внимание хранители замка уделяют подземельям и внутренним пространствам. В хохбурге запланированы профилактические работы, а в первой части подземелья форбурга — электромонтаж. Все эти работы планируют завершить к 1 мая.

Параллельно в замке возвращаются к культурной программе. Здесь вновь пробуют развивать огненные представления: в начале и середине 2000-х фаер-шоу были неотъемлемой частью мероприятий Инстербурга, и именно отсюда вышли многие исполнители региона. Сейчас новое поколение осваивает поинг под руководством Валерии Загировой.