Евгений Князев и Госоркестр России: 6 апреля стартует фестиваль «Русская музыка на Балтике»

Масштабный XIII Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» пройдёт в Калининграде и области с 6 апреля по 9 июня. В Год единства народов России он посвящён 80-летию образования Калининградской области.
Всего в фестивале примут участие более 400 музыкантов. Среди них — ведущие коллективы нашей страны (в том числе пять оркестров), известные исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Адыгеи, Беларуси и Японии.
В течение двух месяцев состоятся 15 разножанровых концертов симфонической, хоровой, камерной, оперной, народной музыки.
6 и 7 апреля в Концертном зале филармонии Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» открывает один из лучших симфонических коллективов мира, оркестр, который с Калининградской филармонией имени Е. Ф. Светланова соединяют давние творческие связи — Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова (художественный руководитель — Филипп Чижевский).
Слушателей ждёт поистине грандиозное событие, ведь состав оркестра — почти 90 человек.
За дирижёрским пультом блестящий музыкант Дмитрий Юровский — представитель знаменитой музыкальной династии, музыкальный руководитель и главный дирижёр Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.
В 2021 году Дмитрий Юровский удостоен театральной премии «Парадиз» в номинации «Лучшая работа дирижёра в музыкальном театре».
6 апреля в программе концерта — шедевры Сергея Рахманинова: Концерт №3 для фортепиано с оркестром и одно из самых исполняемых произведений в мире — его «Симфонические танцы». Солист — музыкант, которого называют «тихой суперзвездой», лауреат международных конкурсов, в том числе Международного конкурса имени П. И. Чайковского Константин Емельянов (фортепиано).
7 апреля Госоркестр России имени Светланова, дирижёр Д. Юровский и известный актёр, театральный педагог, ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России Евгений Князев представят проект «Лебединое озеро»: музыкально-сценическую композицию, в которой — музыка П. И. Чайковского, фрагменты эпической поэмы «Песнь о Нибелунгах», старинных легенд, народных немецких сказок.
Эти концерты состоятся в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».
Организатор Международного фестиваля «Русская музыка на Балтике» — Калининградская областная филармония имени Е. Ф. Светланова.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, Министерства по культуре и туризму Калининградской области.
Партнёр фестиваля — Культурный фонд «Русская музыка на Балтике» (директор Максим Ченгаев).