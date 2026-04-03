Евгений Князев и Госоркестр России: 6 апреля стартует фестиваль «Русская музыка на Балтике»

В течение двух месяцев состоятся 15 разножанровых концертов симфонической, хоровой, камерной, оперной, народной музыки.

Всего в фестивале примут участие более 400 музыкантов. Среди них — ведущие коллективы нашей страны (в том числе пять оркестров), известные исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Адыгеи, Беларуси и Японии.

6 и 7 апреля в Концертном зале филармонии Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» открывает один из лучших симфонических коллективов мира, оркестр, который с Калининградской филармонией имени Е. Ф. Светланова соединяют давние творческие связи — Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова (художественный руководитель — Филипп Чижевский).

Слушателей ждёт поистине грандиозное событие, ведь состав оркестра — почти 90 человек.

За дирижёрским пультом блестящий музыкант Дмитрий Юровский — представитель знаменитой музыкальной династии, музыкальный руководитель и главный дирижёр Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского.

В 2021 году Дмитрий Юровский удостоен театральной премии «Парадиз» в номинации «Лучшая работа дирижёра в музыкальном театре».

6 апреля в программе концерта — шедевры Сергея Рахманинова: Концерт №3 для фортепиано с оркестром и одно из самых исполняемых произведений в мире — его «Симфонические танцы». Солист — музыкант, которого называют «тихой суперзвездой», лауреат международных конкурсов, в том числе Международного конкурса имени П. И. Чайковского Константин Емельянов (фортепиано).