«Реакция была... до мурашек»: чем порадует любителей прекрасного калининградский фестиваль «Театр танцует»

С 3 по 6 апреля в Калининграде пройдёт VI фестиваль «Театр танцует». Главный критерий, по которому будут оценивать участников, — посыл и способность заинтересовать зрителя. Подробности «Клопс» рассказала директор Федерации танцев «Свой стиль» Юлия Мягкова.
Шесть регионов
В Калининградской области фестиваль «ТЕАТР танцует» проходит не впервые, но в этом году его география заметно расширилась. Участвовать будут не только местные коллективы, но и гости из пяти городов России: Томска, Липецка, Санкт-Петербурга, Москвы и Кирова.
Организаторы подчёркивают: фестиваль не привязан к какому-то одному стилю. «Мы не выбираем, в какой технике должно быть создано выступление, — объясняет Юлия Мягкова. — Мы выбираем именно работы, в которых есть художественный вкус. Чтобы постановка была интересной, чтобы в ней был заложен глубокий смысл и реализованы общечеловеческие ценности.
Неважно, какая хореография, главное — это идея, которую несёт работа».
Как может танец нести общечеловеческие смыслы? В ответ на это организаторы приводят пример из жизни самого фестиваля. В этом году в Калининград приезжает театр «Шаги» из Видного со спектаклем «Прогулка перед сном», который длится всего 25 минут. Идея этой постановки — в быстротечности жизни и ценности каждого её момента и тех, кто рядом.
«И этот смысл действительно просматривается, видно глубину, — делится организатор фестиваля. — У нас отбор проходит по видео, и когда я смотрела запись, реакция была... до мурашек».
Другой пример — калининградский театр танца «Небо», который в этом году тоже покажет спектакль о семейных ценностях. Речь в постановке идёт о том, как важно членам семьи обращать внимание друг на друга — независимо от того, родитель ты или ребёнок. Мягкова отмечает, что за 45 минут спектакля артистам вполне удаётся передать эту мысль.
Среди участников фестиваля — не только взрослые артисты от 16 до 36 лет, но и ребята. Юные танцоры в основном готовят постановки для своих сверстников. Детские спектакли в этом году привезли два коллектива. Остальная часть программы — для зрителей постарше.
Танцоры и поклонники
Коллективы-участники очень разные, вдобавок многие везут не по одному номеру. Например, Театр танца «Вдохновение» из Черняховска представит 12 групповых, шесть сольных выступлений и один дуэт. Руководительница театра Вероника Власенко говорит, что для коллектива это один из любимых конкурсов.
Здесь работают лучшие эксперты в области современного танца и всегда царит дружелюбная, приветливая атмосфера», — считает она.
Другой пример: театр танца «Нон-Стоп» из Иваново, завоевавший более 200 призов на всероссийских и международных конкурсах и звание абсолютного победителя шоу «Утренняя Звезда». По словам художественного руководителя театра Елены Юферовой, гости ждут от калининградского конкурса тёплой обстановки и общения.
Организаторы отмечают, что на фестиваль приходит не только профессиональная публика, но и обычные горожане.
«В прошлом году у нас были зрители, которые жаловались, что в Калининградскую область сейчас вообще очень мало привозят именно танцевальных спектаклей, произведений хореографии, — вспоминает Мягкова. — Некоторые даже спрашивали даты следующего нашего фестиваля, обещали снова прийти».
Организаторы подчеркивают, что большая часть зрителей — взрослые люди за тридцать, которым интересно смотреть на танцевальные постановки. Это полностью отвечает целям фестиваля.
«Для нас важна популяризация хореографии именно как вида искусства. Нам важно привлечь не только молодёжь, но и более взрослое население, так называемый средний возраст — к тому, что у нас создаются такие прекрасные вещи», — объясняет организатор.
Посмотреть на выступления театралов можно будет бесплатно: 6 апреля в 16:00 в ДКЖ пройдёт открытый гала-концерт.
Организаторы уверены, что фестиваль состоится и в следующем году — скорее всего, тоже в начале апреля. Три коллектива, которые не смогли приехать сейчас из-за логистики, уже отобраны и подтвердили своё участие.
