«Реакция была... до мурашек»: чем порадует любителей прекрасного калининградский фестиваль «Театр танцует»

С 3 по 6 апреля в Калининграде пройдёт VI фестиваль «Театр танцует». Главный критерий, по которому будут оценивать участников, — посыл и способность заинтересовать зрителя. Подробности «Клопс» рассказала директор Федерации танцев «Свой стиль» Юлия Мягкова.

Шесть регионов

В Калининградской области фестиваль «ТЕАТР танцует» проходит не впервые, но в этом году его география заметно расширилась. Участвовать будут не только местные коллективы, но и гости из пяти городов России: Томска, Липецка, Санкт-Петербурга, Москвы и Кирова.

Организаторы подчёркивают: фестиваль не привязан к какому-то одному стилю. «Мы не выбираем, в какой технике должно быть создано выступление, — объясняет Юлия Мягкова. — Мы выбираем именно работы, в которых есть художественный вкус. Чтобы постановка была интересной, чтобы в ней был заложен глубокий смысл и реализованы общечеловеческие ценности.

Неважно, какая хореография, главное — это идея, которую несёт работа».

Как может танец нести общечеловеческие смыслы? В ответ на это организаторы приводят пример из жизни самого фестиваля. В этом году в Калининград приезжает театр «Шаги» из Видного со спектаклем «Прогулка перед сном», который длится всего 25 минут. Идея этой постановки — в быстротечности жизни и ценности каждого её момента и тех, кто рядом.

«И этот смысл действительно просматривается, видно глубину, — делится организатор фестиваля. — У нас отбор проходит по видео, и когда я смотрела запись, реакция была... до мурашек».

Другой пример — калининградский театр танца «Небо», который в этом году тоже покажет спектакль о семейных ценностях. Речь в постановке идёт о том, как важно членам семьи обращать внимание друг на друга — независимо от того, родитель ты или ребёнок. Мягкова отмечает, что за 45 минут спектакля артистам вполне удаётся передать эту мысль.