Вербные базары, концерты и ботанический фестиваль: 7 бесплатных событий уикенда в Калининграде и области

Весна в Калининградской области всё больше вступает в свои права — как можно сидеть дома? На выходные запланировано несколько ярмарок, концерты и спортивные состязания. Куда сходить весело и бесплатно — в традиционно обзоре «Клопс».

Турнир по боксу имени Валентина Зеленина12+ Когда: 3 и 4 апреля 2026 г., начало в 12:00 (оба дня) Где: молодёжный клуб «Джем» (Заводская, 5) Всех желающих приглашают на III турнир по боксу имени Заслуженного тренера Узбекской ССР Валентина Зеленина. В этом году соревнования посвящены 81-й годовщине штурма города-крепости Кёнигсберг. Вход свободный.

Областной конкурс моноспектаклей «МОНОграфия»12+ Когда: суббота, 4 апреля, 11:00 Где: Дом культуры города Мамоново На третий областной конкурс «МОНОграфия» съедутся актёры, чтобы показать самые искренние и глубокие истории. Этот проект — уникальная возможность увидеть, как один артист может создать целый мир на сцене. 4 апреля выступят финалисты, прошедшие строгий отбор. Жюри выберет лучший спектакль, лучшего режиссёра и, конечно, лучшего актёра. Вход свободный.

Концерт «Весною музыка полна»6+ Когда: суббота, 4 апреля, 18:30 Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11) Библиотека приглашает на концерт класса Елены Лагоды — заслуженной артистки России, лауреата международных конкурсов, преподавателя Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова. В программе вечера — популярные арии из опер и классических оперетт, русские романсы, песни народов мира и композиции из советских кинофильмов. Вход свободный.

Деревенские посиделки: Вербный базар0+ Когда: суббота, 4 апреля, с 12:00 до 14:00 Где: посёлок Каменское, площадка у Дома культуры (бывшая кирха) «Деревенские посиделки» возвращаются и приглашают жителей и гостей Калининградской области отдохнуть, а также насладиться весной, свежей выпечкой и мёдом. Основная программа (12:00–14:00): Ярмарка: верба, мёд, домашняя выпечка, изделия мастеров; Гостевой ряд: горячий чай из самовара, вкусная еда; Мастер-классы «Вербный букет» и «Кукла-веснянка»; Игровая поляна: хороводы, игры с вербой, конкурсы; На отдельных площадках пройдут дегустации, мастер-классы и экскурсии. Вход свободный.

Фестиваль «Ботаника»0+ Когда: воскресенье, 5 апреля, с 12:00 до 20:00 Где: арт-пространство «Сигнал» (Космонавта Леонова, 22) «Сигнал» приглашает на большой фестиваль, посвящённый растениям и природе. Гостей ждёт насыщенная программа: Ботанический лекторий — рассказы о макроводорослях, символизме растений и других природных чудесах; Мастер-классы по созданию флорариума, ландшафтному дизайну и флористике; Игра «Эволюция» и поэтический мастер-класс; Музыкальная программа; Обмен растениями. Вход свободный.

Вербный базар0+ Когда: воскресенье, 5 апреля, с 11:00 до 18:00 Где: Культурный квартал «Понарт» (Судостроительная, 6/1) В преддверии православной Пасхи в «Понарте» открывается тематическая ярмарка. Программа: Великий торг: праздничные товары, изделия ручной работы, сувениры, пасхальные игрушки, открытки, украшения, сладости, уникальные антикварные вещицы; Музыкальная программа от ансамбля «Калина Красная»; Народные гулянья, хороводы и семейные развлечения; Спортивные состязания: бег в мешках, перетягивание каната, бой мешками, приседания с коромыслом, отжимания, жим гири; Творческие мастер-классы: изготовление пасхального декора и сувениров; Благотворительная лотерея и пасхальные сборы. Вход свободный.

Концерты XII фестиваля «И помнит мир спасённый»6+ Когда: воскресенье, 5 апреля, в 11:00 Где: Дом офицеров Балтийского флота (ул. Кирова, 7) Всех желающих приглашают на концерт XII регионального детско-молодёжного фестиваля «И помнит мир спасённый», посвящённого Великой Победе и 80-летию образования Калининградской области. 5 апреля на сцену выйдут местные творческие коллективы, а также почётный гость фестиваля — образцовый ансамбль народной песни «Русские узоры» из Рязани. Вход свободный.