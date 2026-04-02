Вербные базары, концерты и ботанический фестиваль: 7 бесплатных событий уикенда в Калининграде и области

12:56
Весна в Калининградской области всё больше вступает в свои права — как можно сидеть дома? На выходные запланировано несколько ярмарок, концерты и спортивные состязания. Куда сходить весело и бесплатно — в традиционно обзоре «Клопс».

Турнир по боксу имени Валентина Зеленина12+

Когда: 3 и 4 апреля 2026 г., начало в 12:00 (оба дня)

Где: молодёжный клуб «Джем» (Заводская, 5)

Всех желающих приглашают на III турнир по боксу имени Заслуженного тренера Узбекской ССР Валентина Зеленина. В этом году соревнования посвящены 81-й годовщине штурма города-крепости Кёнигсберг.

Вход свободный.

Областной конкурс моноспектаклей «МОНОграфия»12+

Когда: суббота, 4 апреля, 11:00

Где: Дом культуры города Мамоново

На третий областной конкурс «МОНОграфия» съедутся актёры, чтобы показать самые искренние и глубокие истории. Этот проект — уникальная возможность увидеть, как один артист может создать целый мир на сцене.

4 апреля выступят финалисты, прошедшие строгий отбор. Жюри выберет лучший спектакль, лучшего режиссёра и, конечно, лучшего актёра.

Вход свободный.

Концерт «Весною музыка полна»6+

Когда: суббота, 4 апреля, 18:30

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)

Библиотека приглашает на концерт класса Елены Лагоды — заслуженной артистки России, лауреата международных конкурсов, преподавателя Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова.

В программе вечера — популярные арии из опер и классических оперетт, русские романсы, песни народов мира и композиции из советских кинофильмов.

Вход свободный.

Деревенские посиделки: Вербный базар0+

Когда: суббота, 4 апреля, с 12:00 до 14:00 

Где: посёлок Каменское, площадка у Дома культуры (бывшая кирха)

«Деревенские посиделки» возвращаются и приглашают жителей и гостей Калининградской области отдохнуть, а также насладиться весной, свежей выпечкой и мёдом.

Основная программа (12:00–14:00):

  1. Ярмарка: верба, мёд, домашняя выпечка, изделия мастеров;
  2. Гостевой ряд: горячий чай из самовара, вкусная еда;
  3. Мастер-классы «Вербный букет» и «Кукла-веснянка»;
  4. Игровая поляна: хороводы, игры с вербой, конкурсы;

На отдельных площадках пройдут дегустации, мастер-классы и экскурсии.

Вход свободный.

Фестиваль «Ботаника»0+

Когда: воскресенье, 5 апреля, с 12:00 до 20:00

Где: арт-пространство «Сигнал» (Космонавта Леонова, 22)

«Сигнал» приглашает на большой фестиваль, посвящённый растениям и природе. 

Гостей ждёт насыщенная программа:

  1. Ботанический лекторий — рассказы о макроводорослях, символизме растений и других природных чудесах;
  2. Мастер-классы по созданию флорариума, ландшафтному дизайну и флористике;
  3. Игра «Эволюция» и поэтический мастер-класс;
  4. Музыкальная программа;
  5. Обмен растениями.

Вход свободный.

Вербный базар0+

Когда: воскресенье, 5 апреля, с 11:00 до 18:00

Где: Культурный квартал «Понарт» (Судостроительная, 6/1)

В преддверии православной Пасхи в «Понарте» открывается тематическая ярмарка.

Программа:

  1. Великий торг: праздничные товары, изделия ручной работы, сувениры, пасхальные игрушки, открытки, украшения, сладости, уникальные антикварные вещицы;
  2. Музыкальная программа от ансамбля «Калина Красная»;
  3. Народные гулянья, хороводы и семейные развлечения;
  4. Спортивные состязания: бег в мешках, перетягивание каната, бой мешками, приседания с коромыслом, отжимания, жим гири;
  5. Творческие мастер-классы: изготовление пасхального декора и сувениров;
  6. Благотворительная лотерея и пасхальные сборы.

Вход свободный.

Концерты XII фестиваля «И помнит мир спасённый»6+

Когда: воскресенье, 5 апреля, в 11:00

Где: Дом офицеров Балтийского флота (ул. Кирова, 7)

Всех желающих приглашают на концерт XII регионального детско-молодёжного фестиваля «И помнит мир спасённый», посвящённого Великой Победе и 80-летию образования Калининградской области.

5 апреля на сцену выйдут местные творческие коллективы, а также почётный гость фестиваля — образцовый ансамбль народной песни «Русские узоры» из Рязани.

Вход свободный.

С 3 по 15 апреля в Калининграде состоится IX Международный фестиваль «Дни музыки Д. Д. Шостаковича», в рамка которого запланировано 10 бесплатных концертов.

