Вербные базары, концерты и ботанический фестиваль: 7 бесплатных событий уикенда в Калининграде и области

Весна в Калининградской области всё больше вступает в свои права — как можно сидеть дома? На выходные запланировано несколько ярмарок, концерты и спортивные состязания. Куда сходить весело и бесплатно — в традиционно обзоре «Клопс».
Турнир по боксу имени Валентина Зеленина12+
Когда: 3 и 4 апреля 2026 г., начало в 12:00 (оба дня)
Где: молодёжный клуб «Джем» (Заводская, 5)
Всех желающих приглашают на III турнир по боксу имени Заслуженного тренера Узбекской ССР Валентина Зеленина. В этом году соревнования посвящены 81-й годовщине штурма города-крепости Кёнигсберг.
Вход свободный.
Областной конкурс моноспектаклей «МОНОграфия»12+
Когда: суббота, 4 апреля, 11:00
Где: Дом культуры города Мамоново
На третий областной конкурс «МОНОграфия» съедутся актёры, чтобы показать самые искренние и глубокие истории. Этот проект — уникальная возможность увидеть, как один артист может создать целый мир на сцене.
4 апреля выступят финалисты, прошедшие строгий отбор. Жюри выберет лучший спектакль, лучшего режиссёра и, конечно, лучшего актёра.
Вход свободный.
Концерт «Весною музыка полна»6+
Когда: суббота, 4 апреля, 18:30
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11)
Библиотека приглашает на концерт класса Елены Лагоды — заслуженной артистки России, лауреата международных конкурсов, преподавателя Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова.
В программе вечера — популярные арии из опер и классических оперетт, русские романсы, песни народов мира и композиции из советских кинофильмов.
Вход свободный.
Деревенские посиделки: Вербный базар0+
Когда: суббота, 4 апреля, с 12:00 до 14:00
Где: посёлок Каменское, площадка у Дома культуры (бывшая кирха)
«Деревенские посиделки» возвращаются и приглашают жителей и гостей Калининградской области отдохнуть, а также насладиться весной, свежей выпечкой и мёдом.
Основная программа (12:00–14:00):
- Ярмарка: верба, мёд, домашняя выпечка, изделия мастеров;
- Гостевой ряд: горячий чай из самовара, вкусная еда;
- Мастер-классы «Вербный букет» и «Кукла-веснянка»;
- Игровая поляна: хороводы, игры с вербой, конкурсы;
На отдельных площадках пройдут дегустации, мастер-классы и экскурсии.
Вход свободный.
Фестиваль «Ботаника»0+
Когда: воскресенье, 5 апреля, с 12:00 до 20:00
Где: арт-пространство «Сигнал» (Космонавта Леонова, 22)
«Сигнал» приглашает на большой фестиваль, посвящённый растениям и природе.
Гостей ждёт насыщенная программа:
- Ботанический лекторий — рассказы о макроводорослях, символизме растений и других природных чудесах;
- Мастер-классы по созданию флорариума, ландшафтному дизайну и флористике;
- Игра «Эволюция» и поэтический мастер-класс;
- Музыкальная программа;
- Обмен растениями.
Вход свободный.
Вербный базар0+
Когда: воскресенье, 5 апреля, с 11:00 до 18:00
Где: Культурный квартал «Понарт» (Судостроительная, 6/1)
В преддверии православной Пасхи в «Понарте» открывается тематическая ярмарка.
Программа:
- Великий торг: праздничные товары, изделия ручной работы, сувениры, пасхальные игрушки, открытки, украшения, сладости, уникальные антикварные вещицы;
- Музыкальная программа от ансамбля «Калина Красная»;
- Народные гулянья, хороводы и семейные развлечения;
- Спортивные состязания: бег в мешках, перетягивание каната, бой мешками, приседания с коромыслом, отжимания, жим гири;
- Творческие мастер-классы: изготовление пасхального декора и сувениров;
- Благотворительная лотерея и пасхальные сборы.
Вход свободный.
Концерты XII фестиваля «И помнит мир спасённый»6+
Когда: воскресенье, 5 апреля, в 11:00
Где: Дом офицеров Балтийского флота (ул. Кирова, 7)
Всех желающих приглашают на концерт XII регионального детско-молодёжного фестиваля «И помнит мир спасённый», посвящённого Великой Победе и 80-летию образования Калининградской области.
5 апреля на сцену выйдут местные творческие коллективы, а также почётный гость фестиваля — образцовый ансамбль народной песни «Русские узоры» из Рязани.
Вход свободный.
С 3 по 15 апреля в Калининграде состоится IX Международный фестиваль «Дни музыки Д. Д. Шостаковича», в рамка которого запланировано 10 бесплатных концертов.