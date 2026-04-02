Более 50 событий: в Калининграде стартовал просветительский фестиваль, посвящённый местной истории

Особый блок программы — открытые диалоги. Это дискуссии с экспертами и теми, кто хорошо помнит советскую эпоху. На каждую встречу приглашены три-четыре гостя. Вместе с модератором они обсуждают заявленную тему и отвечают на вопросы из зала.

Пространство фестиваля разделено на тематические маршруты, каждый из которых посвящён отдельному аспекту калининградской истории. Организаторы предлагают каждому выбрать то, что ближе:

Среди участников фестиваля заявлены учёные, авторы книг, краеведы и гиды. Например, собственные лекции прочитают историк Дмитрий Манкевич, специалист по гастрономии Светлана Колбанёва, биолог Ольга Левкова, глава туркомпании и краевед Ирина Литвинович, яхтсмен и капитан Сергей Жадобко, директор музея «Старый люнет» биолог Валерия Надымова, а также дипломированный гид Екатерина Машинская и краевед, исследующий киноисторию, Андрей Бойко.

Одна из лекций посвящена биостанции на Куршской косе. Орнитолог, учёный и популяризатор науки Михаил Марковец расскажет, как маленькая биостанция «Рыбачий» в советское время стала одним из самых эффективных научных учреждений.

Будут и более острые темы: например, руководитель Музея советского детства БФУ Никита Никитин затронет привычки калининградцев, юмор, суеверия, страшилки и легенды городских дворов. А лекция директора Калининградского зоопарка Светланы Соколовой будет назваться «Право на существование: зоопарки в современном мире» и затронет этические вопросы.

Исследователь и куратор наследия Евгений Мосиенко выступит с темой «Мост, который соединяет времена». Речь пойдёт о двухъярусном мосте: об инженерии, легендах и о том, как этот «монстр» вписывается в современное городское пространство.

Фестиваль продлится до 19 июля. В программе заявлено 35 участников и 52 события, в том числе четыре спецпроекта.

Вход свободный, но количество мест ограничено. Посмотреть, на какие лекции ещё остались билеты, и зарегистрироваться можно на сайте проекта.