Фестиваль «Кантата» в 2026 году свяжет Калининград с Москвой и ещё 10 регионами

Шестой фестиваль классической музыки «Кантата» в 2026 году посвятят 80-летию Калининградской области. Об этом сообщили в группе проекта во «ВКонтакте».

Фестиваль откроется 12 июня масштабным марафоном, который объединит 12 регионов России. Главными точками проекта станут Калининград и Москва. Мероприятие пройдёт под слоганом «Опережая время». Как пояснили организаторы, программа будет построена вокруг музыки композиторов, которые повлияли на развитие современной академической школы.

Основу музыкальной программы составят произведения Дмитрия Шостаковича, 120-летие со дня рождения которого отметят в 2026 году. Также на фестивале прозвучат сочинения Игоря Стравинского и Сергея Прокофьева. На сцену выйдут пианист Энджел Вонг и коллективы крупнейших театров страны, в том числе Большого и Мариинского. Кроме концертов, для гостей подготовят лекции, мастер-классы и кинопоказы.

«Важно сделать из всей программы единое смысловое и музыкальное полотно, показать, как композиторы ХХ [века] переосмыслили академическую [музыку]. Программа выстроена как диалог эпох, объединяя ключевые произведения ХХ века и раскрывая их современное звучание. Особое значение в этом году имеет обращение к наследию Дмитрия Шостаковича: юбилей композитора становится важной точкой для переосмысления его вклада в российскую и мировую музыкальную культуру», — заявил худрук «Кантаты» Фабио Мастранджело.

По словам организаторов, деньги от продажи билетов направят на консервацию и реставрацию объектов культурного наследия Калининградской области.