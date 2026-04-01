Вдова Кром и её дом: Зоологическая улица в Калининграде обогатилась ещё одним памятником

В Калининграде признали памятником бывший доходный дом возле зоопарка. Эксперты выяснили, что в прошлом здание принадлежало богатой вдове, которая сдавала жильё солидным клиентам. Акт историко-культурной экспертизы опубликован на портале региональной службы ОКН.
Дом 47–47а на Зоологической, о котором идёт речь, выделяется среди соседних построек начала XX века, которых в этом районе немало. Историкам известно имя хозяйки, которая не только пускала жильцов, но и сама обитала тут же.
В адресной книге Кёнигсберга среди владельцев недвижимости значится вдова по фамилии Кром. Ей и принадлежал трёхэтажный дом, адрес которого тогда звучал как Тиргартен-штрассе, 49а. В те годы это был престижный район, и позволить себе такое жильё могли только состоятельные люди.
Кем был муж домовладелицы, документы умалчивают. Вероятно, он принадлежал к той прослойке богатых горожан, которые в начале XX века активно вкладывались в недвижимость в респектабельных районах Кёнигсберга. Доходные дома были надёжным способом обеспечить себе безбедную старость. И, видимо, эта стратегия сработала: в 1941 году вдова Кром всё ещё была хозяйкой дома и продолжала получать доход от аренды.
Обиталище домовладелицы и тогда легко было узнать в ряду соседей. Его построили из красного клинкерного кирпича, а цоколь облицовали бутовым камнем. На боковом фасаде, который обращён на улицу, было несколько арочных окон.
Главный фасад тоже отделали красиво: в центре был узкий ризалит, который изящно сужался вверху. Обе стороны от него украсили фактурной штукатуркой, поясками и рельефной кирпичной кладкой. Два входа вели внутрь, а на уровне третьего этажа располагались открытые лоджии.
Когда именно была создана вся эта красота, историки не знают. Согласно старинным планам города, дом был построен между 1901 и 1907 годами.
Что случилось в итоге со вдовой Кром, тоже не установлено — она могла сбежать от войны, а могла и остаться в городе. Если так, пожилая женщина застала разрушение собственного дома: во время штурма он лишился фронтонов и высокой крыши.
После войны здание ремонтировали, но возвращать ему прежний облик не стали. Крыша стала ниже, часть окон заложили, а лестницы, окна и двери заменили на новые. Внутри провели перепланировку, но своей функции дом не утратил — он по-прежнему оставался жилым. Там расположилось 18 отдельных квартир.
В 2020-х облик этого здания изменился ещё раз. Прошёл капитальный ремонт: рабочие отреставрировали фасады и восстановили крышу. На западном и восточном скатах появились красивые башенки, а на южном — два фигурных фронтона.
Границы охраняемой территории утвердили ещё в 2022 году. Однако дом считался выявленным памятником и мог в любой момент лишиться защиты, если бы эксперты сочли его недостаточно уникальным.
Однако в 2026 году специалисты признали, что бывший доходный дом обладает историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью. «Памятник является примером постройки начала ХХ века жилого назначения, возведённой в историческом стиле», — говорится в документе.
Теперь для дома действует строгий режим использования. Запрещено любое новое строительство — то есть добавить балкон или дополнительный этаж не получится. Нельзя вести любые хозяйственные работы, не направленные на сохранение памятника или «обеспечение его функционирования в современных условиях».
Так что здание, построенное больше ста лет назад, продолжит радовать глаз каждого, кто проходит по Зоологической.
