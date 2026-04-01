Вдова Кром и её дом: Зоологическая улица в Калининграде обогатилась ещё одним памятником

В Калининграде признали памятником бывший доходный дом возле зоопарка. Эксперты выяснили, что в прошлом здание принадлежало богатой вдове, которая сдавала жильё солидным клиентам. Акт историко-культурной экспертизы опубликован на портале региональной службы ОКН.

Дом 47–47а на Зоологической, о котором идёт речь, выделяется среди соседних построек начала XX века, которых в этом районе немало. Историкам известно имя хозяйки, которая не только пускала жильцов, но и сама обитала тут же.

В адресной книге Кёнигсберга среди владельцев недвижимости значится вдова по фамилии Кром. Ей и принадлежал трёхэтажный дом, адрес которого тогда звучал как Тиргартен-штрассе, 49а. В те годы это был престижный район, и позволить себе такое жильё могли только состоятельные люди.

Кем был муж домовладелицы, документы умалчивают. Вероятно, он принадлежал к той прослойке богатых горожан, которые в начале XX века активно вкладывались в недвижимость в респектабельных районах Кёнигсберга. Доходные дома были надёжным способом обеспечить себе безбедную старость. И, видимо, эта стратегия сработала: в 1941 году вдова Кром всё ещё была хозяйкой дома и продолжала получать доход от аренды.

Обиталище домовладелицы и тогда легко было узнать в ряду соседей. Его построили из красного клинкерного кирпича, а цоколь облицовали бутовым камнем. На боковом фасаде, который обращён на улицу, было несколько арочных окон.

Главный фасад тоже отделали красиво: в центре был узкий ризалит, который изящно сужался вверху. Обе стороны от него украсили фактурной штукатуркой, поясками и рельефной кирпичной кладкой. Два входа вели внутрь, а на уровне третьего этажа располагались открытые лоджии.