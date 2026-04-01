Культурный гороскоп: каких событий звёзды советуют избегать в апреле и с чем это связано

«Лучшее время для всего, что связано с красотой. Выбирайте что-то воздушное, визуально изысканное, где много света и движения, — советует астролог. — А вот тяжёлые и грубые темы лучше отложить — не тот момент».

С точки зрения звёздных событий, этот апрель — один из самых красивых месяцев года. Уже второго числа на небе взойдёт Розовая Луна — начнётся первое яркое весеннее полнолуние.

Середина месяца

17 апреля — новолуние. Небо станет максимально тёмным, а вокруг тонкого лунного серпа появляется таинственное свечение. «Начало месяца было связано с яркими чувствами, а середина — с тем, что в сердце. Нужно замолчать и прислушаться к себе», — говорит Острожница.

В это время стоит избегать шумных вечеринок и больших премьер — есть шанс испортить себе настроение.

В середине апреля в небесах будет отлично видна Венера — покровительница любви и гармонии. Под её влиянием хорошо воспринимаются концерты и постановки и любви. Посещать их астролог советует вместе с близкими.

Куда идти: камерные выставки, лекции, презентации и литературные вечера; кино и спектакли, лучше всего — посвящённые чувствам и самоанализу.

Конец месяца

В последние дни апреля главным событием на звёздном небе станет пик метеорного потока Лириды. Его можно будет увидеть в ночь с 22 на 23 апреля. Условия сложатся особенно удачно: Луна не сможет затмить метеоры.

«Лириды в астрологии связывают с Лирой — инструментом Орфея. Этот поток несёт вдохновение, мелодию. Он не логичен, на кого-то он может повлиять очень сильно, но для тех, кто создаёт и понимает искусство, это идеальное время», — подчёркивает Евдокея Острожница.

Она советует обратить внимание на мероприятия на открытом воздухе. Лучше всего — за городом, чтобы фонари не мешали видеть небо.

«Если вы хотите с кем-то познакомиться, это тоже лучше делать в середине и конце апреля — небо будет благосклонно», — отмечает астролог.

Куда идти: мероприятия под открытым небом, вечерние концерты, вечера знакомств и встречи тематических клубов.