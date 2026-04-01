Концерт и водружение флага: 10 апреля в Калининграде вновь отметят День взятия башни Дона

В пятницу, 10 апреля, Музей янтаря приглашает калининградцев и гостей города отметить День взятия башни Дона. Все желающие смогут бесплатно посетить выставку оружия, а также увидеть поднятие флага и концерт. Об этом сообщают организаторы.

Взятие башни Дона стало символом рождения Калининградской области. В 1945 году советские солдаты водрузили красный флаг на верхнюю площадку бастиона, и этот знаковый момент был даже увековечен на медали за взятие Кёнигсберга. Именно поэтому 10 апреля каждый год становится большим городским праздником.

Программа:

С 12:00 во внешнем дворике музея развернётся выставка макетов вооружений и экипировки Красной армии.

В 12:30 начнутся выступления вокальных и танцевальных коллективов.

В 13:00 на башню поднимутся реконструкторы из Ассоциации поисковых отрядов «Память», которые будут водружать флаг.

В 16:00 для семей с детьми проведут мастер-класс по созданию открытки с изображением башни.

В прошлом году на Дне взятия башни присутствовали заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Роман Балашов, министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак и представитель МИД России в Калининграде Сергей Белов. В этот раз участие высоких гостей тоже запланировано, но их фамилии пока не называют.