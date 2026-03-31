Когда будут праздновать католическую Пасху в Калининграде и области: расписание богослужений

В преддверии Пасхи католические приходы Калининградской области опубликовали расписание богослужений. В 2026 году главные события Страстной недели и Христова Воскресения пройдут со 2 по 5 апреля. Подробнее читайте в материале «Клопс».

Основные богослужения в Калининграде

В областном центре службы пройдут в двух приходах. В храме святого Адальберта (Александра Невского, 78в) 2 апреля в 19:00 начнется месса Великого четверга, 3 апреля в 18:00 — Страстная пятница, 4 апреля в 20:00 — Навечерие Пасхи.

В сам праздник, 5 апреля, здесь запланированы три мессы: в 10:30, 12:00 и 19:00. В приходе Святого Семейства (Лесопильная, 72) 2 и 3 апреля пройдут службы в 19:00. Навечерие Пасхи начнётся 4 апреля в 20:00.

Расписание по городам области