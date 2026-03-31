Десять бесплатных концертов: в апреле в Калининграде пройдут «Дни музыки Д. Д. Шостаковича»

С 3 по 15 апреля в Калининграде состоится IX Международный фестиваль «Дни музыки Д. Д. Шостаковича»0+. В этом году программа будет посвящена 120-летию со дня рождения композитора и 80-летию образования Калининградской области. Об этом «Клопс» сообщили организаторы.

Открытие фестиваля состоится 3 апреля в 18:00 в Калининградской областной филармонии. Его название — «Гордимся тем, что Гений века нас вдохновляет много лет…» — подчёркивает, как местные музыканты относятся к личности Дмитрия Шостаковича.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы и концерты молодых музыкантов. 4 апреля в ДМШ имени Шостаковича состоится V Областной конкурс «Юный искусствовед». Там школьники и студенты смогут представить свои исследования творчества великого композитора. Начало в 10:00, вход свободный.

На следующий день, 5 апреля, назначен концерт «Музыкальное приношение Д. Д. Шостаковичу». На сцену музыкальной школы выйдут юные калининградские артисты, а также гости из других регионов и стран. Посетить его также можно будет бесплатно.

В понедельник, 6 апреля, стартует I Открытый конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Вадима Дрожжина. Музыкантов примет концертный зал ДМШ имени Шостаковича, вход свободный.

Днём позже, 7 апреля, в Светлогорске в 15:00 покажут концерт «Вдохновение юных», в программу которого войдут сочинения Шостаковича и его современников. Послушать выступление артистов можно будет в арт-пространстве «Янтарь-холла».

В тот же день, 7 апреля, в 12:00 состоится ещё один открытый концерт — «Время Шостаковича». Его сыграют в Центральной городской библиотеке им. А. Гайдара.

Организаторы фестиваля подготовили особый сюрприз для юных слушателей. 8 апреля ребят и их родителей приглашают на концерт «Д. Д. Шостакович — детям!» в библиотеке им. Ю. Иванова. Вечером того же дня состоится встреча «Слушая музыку Д. Д. Шостаковича» в Королевских воротах. Начало в 16:00, вход свободный.

Профессиональное сообщество получит возможность обменяться опытом 9 апреля на практической конференции. Среди участников — музыковеды и преподаватели, заслуженные артисты РФ, лауреаты профессиональных премий и международных конкурсов. В этот же день вечером (в 16:00) в концерте «Звучание эпохи» выступят студенты колледжа Рахманинова. Зрителей приглашают в концертный зал ДМШ им. Д. Д. Шостаковича.

Во вторник, 14 апреля, в 10:00 народный артист Республики Беларусь и профессор Белорусской государственной академии музыки Игорь Оловников проведёт в том же зале мастер-класс. А в 16:00 стартует концерт «Шостакович и его современники». Выступать будут преподаватели музыкальных школ Калининграда и области.

Закрытие фестиваля состоится 15 апреля в 12:00 в Драматическом театре. Зрителям представят концерт и церемонию награждения, которая станет финалом насыщенной двухнедельной программы.