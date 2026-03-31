Советская киноклассика, мудрость Толстого ещё 9 апрельских спектаклей калининградской драмы

Иллюстрация: Ксения Александрова / Midjourney

От хлёсткой социальной сатиры до философского высказывания о природе страха: апрельская афиша калининградской драмы предлагает зрителю больше десятка постановок, в том числе — дебютных. В нашем обзоре — новые спектакли и полюбившаяся классика. 1. Премьера! «Гараж» 4 и 5 апреля, 18:00 Спектакль вдохновлён одноимённой кинокартиной по сценарию Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова. Режиссёр Евгений Маленчев определяет жанр постановки как «собрание». Фабула такова: очередная встреча пайщиков гаражно-строительного кооператива «Фауна» неожиданно приобретает черты остросюжетного триллера — накануне собрания изменился план застройки, и теперь часть гаражей придётся сократить. Чтобы упростить и ускорить процедуру, правление кооператива уже подготовило список из четырех «жертв». Собравшимся остаётся только проголосовать «за». Но внезапно на сторону беззащитных коллег встают другие, нарушая планы всех, кто оказался этим вечером на собрании.

2. «Три супруги совершенства» 10 апреля, 19:00 Три супружеских пары отмечают 18-летие свадеб. Они сыграли их в один день: третьего числа третьего месяца в три часа дня. Герои верят, что это число приносит счастье. Однако совершеннолетие семейной жизни скоропостижно срывает маски с мужской троицы и их «идеальных» жён». Артисты представят комедию в стиле фламенко, полную испанских страстей, лжи, измен и разоблачений. Персонажи будут ссориться, остроумно рассуждать о сущности любви и брака.

3. «Мёртвые души» 11 апреля, 18:00 Публика вместе с артистами перенесётся в загадочный мир, балансирующий на грани фантастики и реальности. Вольная трактовка Нины Садур поэмы Николая Гоголя приводит своего героя «из прекрасного далека» в Россию, дав ему в спутницы загадочную и холодную, как ночь, Незнакомку. Девушка обольщает Чичикова, обещая ему исполнение всех тайных желаний. Затем выманивает его из дальнего путешествия на родину, чтобы отдать во власть тёмных сил и разнообразной нечисти. Главный герой проходит через всю пьесу, окружённый туманом тайны и мистики, находясь на грани между жизнью и смертью.

4. «Дикарь» 12 апреля, 18:00 Лирическая комедия по пьесе Алехандро Касоны — это история о том, как понять друг друга, как услышать голос любви, жизни и смерти. Главный герой Пабло молод и горяч, но совершенно не приспособлен к нормам социума. Его попытки учиться читать и вести себя в обществе неизменно терпели неудачу. Новый шанс изменить его выпадает молодой учительнице Марго, которая приезжает из мегаполиса.

5. «Пролетая над гнездом кукушки» 17 апреля, 19:00 Сценическая интерпретация культового романа One Flew Over the Cuckoo’s Nest Кена Кизи. В 60-е годы прошлого века произведение назвали манифестом «поколения рассерженных» в Америке. Режиссёр Евгений Маленчев решил отойти от экранизации Милоша Формана, взял за основу спектакля произведение, но добавил некоторые моменты из киносценария в качестве оммажа.

6. «№13» 18 апреля, 18:00 Это образец знаменитого английского юмора. Действие пьесы происходит в «нехорошем» 13-м номере вестминстерского отеля. Помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уолли собирается здесь провести ночь со своей любовницей Джейн. Но с самого начала что-то идёт не так. Спектакль поставлен «как антидепрессант, лекарство от грустных мыслей и скуки», пишут создатели.

7. «Доходное место» 19 апреля, 18:00 В основе комедии наблюдения молодого автора, служившего писцом в московском Совестном суде. Действие спектакля происходит в старой Москве середины XIX века. Об этом напоминают помпезные картины мещанского быта с портретом «самого» и костюмы персонажей «с иголочки». Чиновники и их семьи — во всей красе.

8. Премьера! «Саша, привет!» 25 апреля, 18:00 В центре сюжета — преподаватель литературы Серебряного века Сергей Фролов, оказавшийся в парадоксальной ловушке будущего: он приговорён к смертной казни, но вынужден ждать её исполнения в условиях, больше напоминающих комфортный отель, чем тюрьму. Только есть один нюанс — никто не знает, когда именно автоматический выстрел исполнит приговор: через день или через десятилетия. Главный герой — маленький человек, лишённый возможности повлиять на обстоятельства, но отчаянно ищущий внутреннюю опору. «Это не социальная сатирическая чернуха, а скорее, рассуждение о природе человека, его страхах и его слабостях», — подчёркивает постановщик.

9. «Коралина в стране кошмаров» 28 апреля, 15:00 и 19:00 Коралина и её вечно заваленные работой родители переезжают в новый дом. Девочка находит потайную дверь, за которой скрывается жизнь, чем-то похожая на её собственную, только лучше. Оказывается, остаться в этом идеальном мире можно навсегда, для этого нужно всего лишь пришить пуговицы вместо глаз... Режиссёр Анна Морозова превратила известную историю в хоррор-мюзикл — на Средней сцене драмтеатра оживает мрачная сказка с живой музыкой, яркими номерами и саспенсом. Постановка визуально напоминает пластилиновую анимацию и соединяет в себе атмосферу фэнтези, мистики и тонкую иронию.

10. «Мысли мудрых людей на каждый день» 29 апреля, 19:00 Режиссёр Дмитрий Мульков представляет первое сценическое воплощение философских сборников Льва Толстого. «Наш спектакль — это попытка перевести сухую и холодную академическую мысль Толстого о «духовной жизни» в тёплое, живое переживание: в уникальный театральный опыт, в котором сложное и смешное, глупое и великое соединяются вместе, как в настоящей жизни. Мы создаём узнаваемый сюжет из повседневности, в котором можно разглядеть всю великую мудрость, собранную Львом Николаевичем», — рассказал постановщик. В постановке использованы сборники «Мысли мудрых людей на каждый день», «Круг чтения», «На каждый день» и «Путь жизни».

11. «Собачье сердце» 30 апреля, 19:00 Постановка обращена к вечным вопросам о природе человека, ответственности науки и цене социальных экспериментов. «Ровно 100 лет назад Михаил Булгаков написал свою самую известную повесть. Как она прозвучит сегодня? Станет ли Шарик жертвой человеческого безумия? Или Преображенский станет жертвой созданного им существа? Режиссёр Евгений Маленчев, балансируя в спектакле между смехом и ужасом, не только сохраняет сюжет повести, но и авторское определение жанра — чудовищная история», — следует из описания.