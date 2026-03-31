Вдовиченков стал народным артистом РФ: за что актёра из Гусева полюбили российские зрители

Владимиру Вдовиченкову присвоили звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ 30 марта подписал президент Владимир Путин. «Клопс» вспомнил, за что зрители полюбили актёра из Гусева.

Почётного звания Вдовиченков удостоился «за большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства». Артиста уже успели поздравить коллеги — например, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, подчеркнувший, что это звание полностью заслужено.

«Когда мы с Володей ездили на гастроли, нельзя было пройти ни по залу ожидания, ни выйти из аэропорта, ни пройтись по улице — его узнают, подходят, просят сфотографироваться. Он очень популярный в нашей стране артист, — цитирует постановщика НСН. — Что касается аншлагов, то тут много составляющих успеха, в том числе и фамилия Вдовиченкова на афише».

Но путь актёра к славе не был прямым. Родился Вдовиченков 13 августа 1971 года в Гусеве, где и вырос. Сам он не раз говорил о своей связи с этим городом — и с Балтикой. «Я вырос в морском регионе, я люблю море», — рассказывал он в интервью «Пятому каналу».

Стать артистом юноша решил далеко не сразу. После школы он окончил мореходное училище и служил во флоте — сначала в Северном, затем в Балтийском. Потом будущий артист успел сменить множество профессий: работал официантом, метрдотелем, занимался перегоном автомобилей.

В конце концов он смог поступить во ВГИК — это случилось в 1997 году. В одном из интервью Вдовиченков вспоминал, что увидел в редкую возможность: «Был шанс изменить судьбу, стать артистом. Я им воспользовался. Но у меня могла быть и другая судьба. Я, например, хотел уехать за границу навсегда», — говорил он в интервью «7 дней».

Выбор оказался верным, и через несколько лет после поступления, в 2002-м, о молодом артисте заговорила вся страна — благодаря роли Фила в культовом сериале «Бригада»18+. Это не первое появиление Вдовиченкова в кино: он начал сниматься в 1999 году, в фильме «Президент и его внучка». Уже тогда за ним закрепилось амплуа «спокойного, надёжного и опасного» человека.