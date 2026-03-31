Вдовиченков стал народным артистом РФ: за что актёра из Гусева полюбили российские зрители

Владимиру Вдовиченкову присвоили звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ 30 марта подписал президент Владимир Путин. «Клопс» вспомнил, за что зрители полюбили актёра из Гусева.
Почётного звания Вдовиченков удостоился «за большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства». Артиста уже успели поздравить коллеги — например, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, подчеркнувший, что это звание полностью заслужено.
«Когда мы с Володей ездили на гастроли, нельзя было пройти ни по залу ожидания, ни выйти из аэропорта, ни пройтись по улице — его узнают, подходят, просят сфотографироваться. Он очень популярный в нашей стране артист, — цитирует постановщика НСН. — Что касается аншлагов, то тут много составляющих успеха, в том числе и фамилия Вдовиченкова на афише».
Но путь актёра к славе не был прямым. Родился Вдовиченков 13 августа 1971 года в Гусеве, где и вырос. Сам он не раз говорил о своей связи с этим городом — и с Балтикой. «Я вырос в морском регионе, я люблю море», — рассказывал он в интервью «Пятому каналу».
Стать артистом юноша решил далеко не сразу. После школы он окончил мореходное училище и служил во флоте — сначала в Северном, затем в Балтийском. Потом будущий артист успел сменить множество профессий: работал официантом, метрдотелем, занимался перегоном автомобилей.
В конце концов он смог поступить во ВГИК — это случилось в 1997 году. В одном из интервью Вдовиченков вспоминал, что увидел в редкую возможность: «Был шанс изменить судьбу, стать артистом. Я им воспользовался. Но у меня могла быть и другая судьба. Я, например, хотел уехать за границу навсегда», — говорил он в интервью «7 дней».
Выбор оказался верным, и через несколько лет после поступления, в 2002-м, о молодом артисте заговорила вся страна — благодаря роли Фила в культовом сериале «Бригада»18+. Это не первое появиление Вдовиченкова в кино: он начал сниматься в 1999 году, в фильме «Президент и его внучка». Уже тогда за ним закрепилось амплуа «спокойного, надёжного и опасного» человека.
После «Бригады» этот образ полюбили миллионы россиян. А через год, в 2003-м, Вдовиченков вновь сыграл похожего персонажа — на этот раз в «Бумере».
В последующие годы этого артисту не раз давали роли «настоящих мужчин»: военных, полицейских, а в 2012-м — даже президента России. Однако навсегда в этом образе он не застрял.
В нулевых и десятых Вдовиченков последовательно расширял диапазон ролей. В этот период он много играл в экранизациях русской классики: «Тарасе Бульбе», «Дяде Ване», «Белой Гвардии».
В 2014 году артист появился в нашумевшем «Левиафане» Андрея Звягинцева. После её выхода массовый зритель в России узнал, что Вдовиченков — серьёзный драматический актёр.
В последние годы актёр продолжает активно сниматься. Среди громких проектов — «Чемпион мира», «Чук и Гек» и фильм «Батя» с сиквелами.
На 2026 год запланировано не менее пяти новых картин с участием Вдовиченкова. В том числе — фильм «Айда!» про уличные банды Казани, а также сериал «Царь ночи» о заговорщиках в Российской империи. В фильмах «Вор в загоне» и «Пульс» Вдовиченков будет исполнять главные роли.
Параллельно с кино артист с 2002 года играет в московском Театре имени Евгения Вахтангова. В этом сезоне его можно увидеть в спектаклях «Фелини. 8/12», «Ветер шумит в тополях» и «Дядя Ваня».
В современной России Вдовиченков — один из самых востребованных актёров как в кино, так и в театре. С присвоением статуса народного артиста его популярность будет только расти, считают критики.
